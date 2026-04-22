Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζεται η Μέση Ανατολή και της ενίσχυσης της σταθερότητας σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, ανέδειξε η συζήτηση με θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας τη Μέση Ανατολή: Από τη σύγκρουση στη σταθερότητα» στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που διεξάγεται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026 στους Δελφούς.

Οι συμμετέχοντες στο πάνελ επικεντρώθηκαν στις περιφερειακές εξελίξεις, τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις και τις επιπτώσεις τους στη διεθνή ασφάλεια, αναδεικνύοντας ένα περιβάλλον στο οποίο οι κρίσεις αλληλοτροφοδοτούνται και αποκτούν ολοένα πιο σύνθετο χαρακτήρα. Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι το βασικό ζήτημα στην περιοχή δεν είναι η απουσία πολιτικών και διεθνών πλαισίων, αλλά η αδυναμία εφαρμογής τους μέσα σε συνθήκες διαρκούς έντασης και αστάθειας, όπου οι θεσμοί δοκιμάζονται από την πραγματικότητα των συγκρούσεων και των γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Ο Τάρεκ Μίτρι, Αναπληρωτής Πρωθυπουργός του Λιβάνου, υπογράμμισε τη διαχρονική τρωτότητα της χώρας του, σημειώνοντας ότι «ο Λίβανος είναι ευάλωτος στις συγκρούσεις της περιοχής» και ότι έχει μετατραπεί σε πεδίο ευρύτερων αντιπαραθέσεων, καθώς «έχει γίνει πεδίο μάχης περιφερειακών συγκρούσεων και κατά καιρούς ακόμη και διεθνών πολέμων δι’ αντιπροσώπων». Αναφερόμενος στην πρόσφατη κλιμάκωση, επισήμανε ότι «ξεκίνησε ως πόλεμος κατά της Χεζμπολάχ και κατέληξε να είναι πόλεμος κατά του Λιβάνου», υπογραμμίζοντας τη μετάβαση από στοχευμένες συγκρούσεις σε γενικευμένη εθνική κρίση.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο Λίβανος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον πεδίο γεωπολιτικών συγκρούσεων, αλλά ως κυρίαρχο κράτος με θεμελιώδη δικαιώματα, επισημαίνοντας ότι «είναι μια χώρα που έχει δικαίωμα στην ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ειρήνη». Παράλληλα αναφέρθηκε στις προσπάθειες ενίσχυσης της κρατικής παρουσίας και αποκατάστασης της θεσμικής συνοχής, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων πιέσεων και ανθρωπιστικών προκλήσεων.

Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, υπογράμμισε ότι η Μέση Ανατολή έχει άμεση γεωστρατηγική γειτνίαση με την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι «η Μέση Ανατολή είναι η ευρύτερη γειτονιά μας». Τόνισε επίσης τη σημασία της κρατικής κυριαρχίας του Λιβάνου, λέγοντας ότι «είναι απαραίτητο ο Λίβανος να διατηρήσει την κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα», καθώς η σταθερότητά του αποτελεί προϋπόθεση για ευρύτερη περιφερειακή ισορροπία και ασφάλεια.

Αναφερόμενη στο διεθνές σύστημα, επισήμανε ότι «το διεθνές δίκαιο πρέπει να προσαρμοστεί, αλλά οι βασικές του αρχές παραμένουν έγκυρες», υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσαρμογής χωρίς αποδόμηση των θεμελιωδών αρχών της διεθνούς τάξης. Τόνισε ότι, παρότι οι παγκόσμιες πραγματικότητες, οι συσχετισμοί ισχύος, αλλά και οι τεχνολογικές και γεωπολιτικές συνθήκες μεταβάλλονται με ταχύ ρυθμό, το βασικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις διεθνείς σχέσεις εδώ και δεκαετίες εξακολουθεί να αποτελεί αναγκαίο θεμέλιο για σταθερότητα και συνεργασία, λειτουργώντας ως κοινή βάση μέσα σε ένα ολοένα πιο κατακερματισμένο διεθνές περιβάλλον.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Μίτρι εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη λειτουργία της πολυμερούς διπλωματίας, σημειώνοντας ότι «η πολυμερής διπλωματία δεν λειτουργεί πλέον όπως παλαιότερα», ενώ πρόσθεσε ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, με βασικές αρχές να αγνοούνται σε συνθήκες πολέμου και με τα περιθώρια αποτελεσματικής διεθνούς παρέμβασης να έχουν περιοριστεί αισθητά.