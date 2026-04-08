Εκπρ. ΕΦΚΑ: Κάτω από τις 14.000 οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις, κάτω από 30.000 οι επικουρικές

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είμαστε κάτω από τις 14.000 κύριες και κάτω από τις 30.000 επικουρικές. Η έκδοση πλέον των συντάξεων γίνεται κάτω από 40 μέρες», ανέφερε η εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ, κ. Φωτεινή Βρύνα.

«Όταν το 2019 θυμάστε γινόταν πάνω από τις 400-500 μέρες. Θέλαμε δύο χρόνια και για να εκδοθεί η σύνταξη. Αν οι συνταξιούχοι φροντίσουν ένα χρόνο νωρίτερα να ολοκληρώσουν τον ασφαλιστικό τους φάκελο, η έκδοση μπορεί να γίνει και ειδικά στο δημόσιο, μπορεί να γίνει και σε μια μέρα», τόνισε σε δηλώσεις της στο MEGA.

Για τις επικουρικές και αν είναι από δύο ταμεία: «Αυτό έφερε η υπουργός και αυτή τη ρύθμιση στο Πολυνομοσχέδιο που ήρθε τώρα στο υπουργείο Οικονομικών. Το οποίο λέμε ότι αν έχεις διαδοχικά από τρία ταμεία, 3-4 ταμεία, εκεί που θα υποβάλεις την αίτηση της επικουρικής σύνταξης. Από εκεί θα βγαίνει και το επικουρικό. Είναι στη διαβούλευση. Πάει προς ψήφιση αμέσως μετά το Πάσχα.

Κανονικά όλα τα ταμεία θα υπολογιστούν. Το νέο σύστημα πληροφοριακό, όπου έχουν πλέον μπει μέσα όλα τα στοιχεία, και αντί να περιμένουμε να απαντήσει το ένα ταμείο με το άλλο, εκεί που θα είσαι στο τελευταίο ταμείο, σε αυτό το ταμείο θα βγαίνει πλέον και η επικουρική».