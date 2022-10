Dubai Future Forum: Το τέλος του θανάτου

Στο προηγούμενο μου άρθρο αναφέρθηκα στη γενικότερο κλίμα του πρώτου Dubai Future Forum που έλαβε χώρα στις 11-12 Οκτωβρίου, στο εκπληκτικό Μουσείο του Μέλλοντος του Ντουμπάι. Στο συνέδριο συγκεντρωθήκαμε περισσότεροι από 400 εμπειρογνώμονες, ειδικοί στην έρευνα του μέλλοντος καθώς και παγκοσμίως αναγνωρισμένοι επιστήμονες, επιχειρηματίες και συγγραφείς όπως o Jerome Glenn (CEO, The Millennium Project), o Dr. Michio Kaku (θεωρητικός φυσικός) και η Dr. Nnedi Okorafor (συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας).

Φωτογραφία 1: Η Dr. Nnedi Okorafor, συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, στο Dubai Future Forum (Φωτογραφία: Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος)

Το σημερινό ωστόσο άρθρο επικεντρώνεται σε ένα από τα πιο προκλητικά πάνελ της δεύτερης μέρας υπό τον τίτλο «Θέλετε πραγματικά να ζήσετε για πάντα;». Το θέμα ήταν οι επιστημονικές πρόοδοι και ανακαλύψεις που καθιστούν τη μακροζωία του ανθρώπου μια όλο και πιο εφικτή προσπάθεια, αλλά ο κοινωνικός αντίκτυπος της ανθρώπινης μακροζωίας. Ανάμεσα στους ομιλητές, ο φίλος, Dr. Jose Cordeiro (Vice Chair, Humanity Plus, ο Dr. James Kirkland (Noaber Foundation Professor of Aging Research, Mayo Clinic) και ο Dr. Alex Zhavoronko (Founder and CEO, Insilico Medicine), οι οποίοι αναφέρθηκαν στις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της μακροζωίας. Εξελίξεις που σχετίζονται κυρίως με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και φυσικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα νέων φαρμάκων, ειδικά για σπάνιες ασθένειες.

Ο Zhavoronko (φωτογραφία 2), εκπροσωπώντας ίσως την κορυφαία A.I. εταιρία στην φαρμακευτική έρευνα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο προϋπολογισμός μιας παραδοσιακής φαρμακευτικής έρευνας πριν το στάδιο των κλινικών δοκιμών απαιτεί 500-600$ εκ και αρκετά έτη, ενώ με την χρήση Α.Ι. το κόστος συρρικνώνεται στα 3-4 $ εκ και ο απαιτούμενος χρόνος σε μόλις 1,5 έτος. Ειδικά για τις σπάνιες ασθένειες με μικρό εμπορικό ενδιαφέρον, η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει παράθυρο αισιοδοξίας.

Φωτογραφία 2: Ο Dr. Alex Zhavoronko, Founder and CEO της Insilico Medicine στο Dubai Future Forum (Φωτογραφία: Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος)

Η πιο προκλητική παρέμβαση, όπως ήταν αναμενόμενο, προήρθε από τον Jose, ο οποίος διατύπωσε μια από τις πιο συναρπαστικές προβλέψεις που διατυπώθηκαν στο συνέδριο. Ο ερευνητής του μέλλοντος ,Dr. Jose Cordeiro, ο οποίος ασχολείται εδώ και αρκετά χρόνια με την πρόβλεψη του μέλλοντος της γήρανσης, αναφέρθηκε στην προοπτική να σταματήσει η γήρανση. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πολυαναμένομενο επόμενο βιβλίο του Ray Kurzweil, όσοι επιβιώσουν μόλις μια δεκαετία παραπάνω, θα μπορούν, αν το θελήσουν να ζήσουν για πάντα. Ο Ray Kurzweil, το 2005 δημοσίευσε το θρυλικό βιβλίο του - "Η μοναδικότητα είναι κοντά" - με το οποίο έφερε στη συνείδηση του κοινού την έννοια της "εκθετικής ανάπτυξης".

Ο Kurzweil, συμπεριέλαβε στο βιβλίο του μερικές τολμηρές προβλέψεις για το μέλλον: για παράδειγμα, ότι οι υπολογιστές θα μπορούσαν να προσποιηθούν με επιτυχία ότι είναι άνθρωποι μέχρι το 2029 - μια πρόβλεψη που ήδη πραγματοποιείται ή είναι κοντά στην πραγματοποίησή της, ενώ ισχυρίζεται ότι έχει επιτύχει 86% ακρίβεια στις προβλέψεις του.

Ο Dr. Jose Cordeiro, παρουσίασε το προσχέδιο του νέου βιβλίου και μοιράστηκε την πιο εντυπωσιακή πρόβλεψή του, ότι μέσα σε δέκα χρόνια η τεχνολογία θα φτάσει στην υποσχόμενη ταχύτητα που είναι γνωστή ως “Longevity Escape Velocity”. "Η ταχύτητα διαφυγής από τα γηρατειά" είναι μια υποθετική κατάσταση στην οποία το προσδόκιμο ζωής βελτιώνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι οι άνθρωποι γερνούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 2032, όσοι έχουν καλή υγεία θα μπορούν θεωρητικά να ζήσουν για πάντα, καθώς κάθε χρόνος που θα περνάει θα προστίθεται ένας επιπλέον χρόνος στο προσδόκιμο ζωής. Για παράδειγμα, ένας σημερινός πενηντάρης, που θα είναι 60 ετών τo 2032 αν το προσδόκιμο ζωής είναι σήμερα περίπου στα 80 έτη, αυτό θα σημαίνει ότι θα έχει μπροστά του περίπου 20+20 χρόνια και φτάσει εύκολα τα 120.

Ωστόσο, καθώς η τεχνολογία θα συνεχίσει να επιταχύνεται αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το προσδόκιμο ζωής συνεχώς θα επεκτείνεται καθιστώντας τον θάνατο προαιρετικό. Το σημαντικό επίσης είναι ότι πρόκειται για μία παράταση ζωής με υψηλή ποιότητα ζωής, καθώς θα είναι εφικτό να προλάβουμε διάφορες ασθένειες του γήρατος και να αποκαταστήσουμε τις βλάβες που προκαλούν στον οργανισμό όπως καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνο, οστεοπόρωση, διαβήτη τύπου 2, ή δυσλειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος.

Φωτογραφία 3: Ο Jose Cordeiro, για το «θάνατο του θανάτου» στο Dubai Future Forum (Φωτογραφία: Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος)

Το κεντρικό ερώτημα φυσικά είναι αν έχουν δίκιο οι Kurzweil και Cordeiro. Κανείς δεν ξέρει! Ωστόσο τα τελευταία χρόνια επενδύονται τεράστια ποσά στον τομέα της μακροζωίας, και από ανθρώπους όπως ο Jeff Bezos (Amazon), και προεξοφλούνται θετικές εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, από την οπτική της έρευνας του μέλλοντος το πιο σημαντικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο σημαντικής αύξησης του προσδόκιμου ζωής, είναι οι επιπτώσεις στον τομέα της εργασίας, στο περιβάλλον, στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, στην οικονομία, στον τομέα της εκπαίδευσης, στις κοινωνικές αξίες και τις κοινωνικές ανισότητες.

* O Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος είναι Επικεφαλής Επιστημονικός Σύμβουλος, της Ειδικής Γραμματείας Προοπτικής Διερεύνησης (Foresight), στην Προεδρία της Κυβέρνησης