Διοικητής Bundesbank από ΣΕΒ: Θαυμάζω την οικονομική αναμόρφωση της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία

Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, μίλησε στην εκδήλωση της Ετήσιας ΓΣ του ΣΕΒ ο διοικητής της Bundesbank και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Δρ Χοακίμ Νάγκελ.

«Έχω τον κανόνα να μην κάνω δηλώσεις για τις υποθέσεις άλλων χωρών, αλλά σήμερα θα κάνω μια εξαίρεση. Έχω βαθύ θαυμασμό για την οικονομική αναμόρφωση της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία. Η Ελλάδα ξεπέρασε μεγάλες προκλήσεις δείχνοντας αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα. Υλοποίησε δύσκολες, αλλά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική μεταμόρφωση της Ελλάδας είναι πολύ εντυπωσιακή», ανέφερε ο κ. Νάγκελ.

Ο αξιωματούχος της ΕΚΤ έκανε ειδική αναφορά στη μείωση του ελληνικού χρέους, τόσο λόγω της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας όσο και των μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων που έχει πετύχει. Σημείωσε ταυτόχρονα την αποφασιστικότητα της χώρας να συνεχίσει να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα για να μειώσει περαιτέρω το χρέος της.

«Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα αν και παραμένουν ακόμα μεγάλες προκλήσεις. Το ταξίδι δεν έχει ολοκληρωθεί. Η Ελλάδα όμως σήμερα δεν είναι μόνο μια ιστορία επιτυχίας, αλλά εμπνέει όλη την Ευρώπη γιατί δείχνει ότι οι μεταρρυθμίσεις, ακόμα και με μεγάλο κόστος, φέρνουν αποτελέσματα», είπε.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο κ. Νάγκελ και στη μείωση της ανεργίας στη χώρα μας, ενώ τάχτηκε υπέρ των συστάσεων για την άμυνα της ΕΕ, προσθέτοντας: «Γιατί να μην σκεφτούμε να έχουμε κοινό αμυντικό προϋπολογισμό στην Ευρώπη;»