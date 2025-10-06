Αυξήσεις, ανάπτυξη και οι «γκρίζες ζώνες» πίσω από το φετινό προϋπολογισμό

Με σημαντικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τους νέους, αλλά και με κρίσιμες παραδοχές για την ανάπτυξη και το πλεόνασμα, κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2026 από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Πρόκειται για τον πρώτο προϋπολογισμό που φέρει την υπογραφή του νέου υπουργού και ταυτόχρονα για έναν από τους πιο «γενναιόδωρους» της τελευταίας δεκαετίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα νοικοκυριά θα έχουν συνολικό όφελος 2,7 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που ισοδυναμεί με σχεδόν έναν ολόκληρο, ετήσιο ΕΝΦΙΑ.

Το 2026 σηματοδοτεί το τέλος της υπερφορολόγησης και την απαρχή μιας νέας εποχής για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τις οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο φιλοδοξεί να ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, με αυξήσεις στους μισθούς των ενστόλων που σε πολλές περιπτώσεις θα ισοδυναμούν με έναν επιπλέον μισθό τον χρόνο.

Οι βασικές παραδοχές

Για να «κλείσει» το δημοσιονομικό ισοζύγιο, το υπουργείο έχει στηριχθεί σε μια σειρά από παραδοχές και εκτιμήσεις:

Ανάπτυξη 2,4% και πληθωρισμό 2,2% το 2026, έναντι 2,2% και 3% φέτος. Το ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει τα 260 δισ. ευρώ , αυξημένο κατά περίπου 10 δισ.

και το 2026, έναντι 2,2% και 3% φέτος. Το ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει τα , αυξημένο κατά περίπου 10 δισ. Άλμα επενδύσεων 10,2% (έναντι 5,7% το 2025), χάρη κυρίως στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και στη σταθερή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων.

10,2% (έναντι 5,7% το 2025), χάρη κυρίως στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και στη σταθερή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων. Μείωση της ανεργίας στο 7,4% (από 7,8%), ενώ με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η πραγματική ανεργία θα διαμορφωθεί στο 8,6%.

στο 7,4% (από 7,8%), ενώ με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η πραγματική ανεργία θα διαμορφωθεί στο 8,6%. Πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,4% του ΑΕΠ, με το χρέος να υποχωρεί στο 140% του ΑΕΠ, από 145% φέτος.

Η βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μέσω των ψηφιακών εργαλείων myDATA και της χρήσης των POS, που φέτος εκτιμάται ότι απέδωσαν έσοδα άνω των 4 δισ. ευρώ – σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το 2024.

Τα «στοιχήματα» του 2026

Παρά την αισιοδοξία, το οικονομικό επιτελείο γνωρίζει ότι η επίτευξη των στόχων εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες:

Την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου κάθε καθυστέρηση μεταφράζεται σε απώλεια επενδύσεων. Την εξωτερική συγκυρία στην Ευρώπη, όπου ενδεχόμενα προγράμματα λιτότητας σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία μπορεί να επιβραδύνουν τη ζήτηση και να πλήξουν τις ελληνικές εξαγωγές και τον τουρισμό.

Όπως σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, αν η πορεία της οικονομίας εξελιχθεί θετικά, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2026 ενδέχεται να ανακοινωθεί νέο πακέτο παροχών, κάτι αντίστοιχο με το φετινό «μπόνους» λόγω υπερπλεονάσματος.

Τα «σίγουρα» μέτρα από 1/1/2026

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τις διεθνείς εξελίξεις, ορισμένες παρεμβάσεις είναι ήδη κλειδωμένες και θα τεθούν σε εφαρμογή με το νέο έτος:

Μείωση φορολογικών συντελεστών για εισοδήματα έως 40.000 ευρώ και πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικογένειες και νέους έως 30 ετών.

για εισοδήματα έως 40.000 ευρώ και πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικογένειες και νέους έως 30 ετών. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

για κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%-35%.

κατά 30%-35%. Αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και επέκταση της φοροαπαλλαγής για μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων.

στις νέες οικοδομές και επέκταση της φοροαπαλλαγής για μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων. Αυξήσεις στους ένστολους και στο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας από τον Οκτώβριο του 2025.

από τον Οκτώβριο του 2025. Κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης από το 2026.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνουν ότι ο νέος προϋπολογισμός «δεν μοιράζει υποσχέσεις, αλλά επιστρέφει στους πολίτες ένα μέρος από την πρόοδο της οικονομίας». Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το 2026 μπορεί να αποτελέσει έτος-ορόσημο για τη μεσαία τάξη, αλλά και έτος δοκιμασίας για τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης, καθώς τα δημοσιονομικά περιθώρια στενεύουν και οι διεθνείς πιέσεις εντείνονται.