Ακίνητα: «Έκρηξη» αξιών στα 782 δισ. ευρώ – Πού αυξήθηκε ο πλούτος και γιατί δεν άλλαξε ο ΕΝΦΙΑ

Σημαντική διεύρυνση καταγράφει η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων, με τη συνολική της αξία να αγγίζει πλέον τα 782 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά σχεδόν 4 δισ. μέσα σε έναν χρόνο, σύμφωνα με τα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη δυναμική της αγοράς ακινήτων, με τις αξίες να ενισχύονται, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται το συνολικό φορολογικό αποτέλεσμα.

Παρά την άνοδο της περιουσίας, τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ παραμένουν σταθερά στα 2,3 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 1,71 δισ. ευρώ αφορούν φυσικά πρόσωπα και περίπου 585,7 εκατ. ευρώ νομικά πρόσωπα, ενώ εκδόθηκαν συνολικά πάνω από 7,15 εκατ. εκκαθαριστικά.

Μεγαλύτερη αξία, ίδιος φόρος

Η αύξηση της ακίνητης περιουσίας δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς ενεργοποιήθηκαν εκπτώσεις που «φρέναραν» τον τελικό λογαριασμό.

Οι συνολικές φοροελαφρύνσεις έφτασαν τα 385 εκατ. ευρώ, προερχόμενες από εισοδηματικά κριτήρια αλλά και από μειώσεις που συνδέονται με την αξία της ακίνητης περιουσίας.

Ωστόσο, περιορισμένη ήταν η ανταπόκριση στο μέτρο της ασφάλισης κατοικιών για φυσικές καταστροφές, που δίνει έκπτωση έως 20%. Συνολικά 428.147 ιδιοκτήτες αξιοποίησαν το μέτρο, εξασφαλίζοντας όφελος 26,1 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μεγαλύτερη ήταν η συμμετοχή στην έκπτωση 50% για κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, από την οποία ωφελήθηκαν 579.224 φορολογούμενοι, με συνολική ελάφρυνση 47,5 εκατ. ευρώ.

Η Αττική συγκεντρώνει τα μισά έσοδα του ΕΝΦΙΑ

Η γεωγραφική κατανομή της ακίνητης αξίας παραμένει έντονα συγκεντρωμένη, με την Αττική να διατηρεί τη μερίδα του λέοντος.

Στην πρωτεύουσα αντιστοιχεί περίπου το 50% του συνολικού ΕΝΦΙΑ, δηλαδή 1,23 δισ. ευρώ, ενώ η αξία των ακινήτων αυξήθηκε κατά 1,7 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τα 412,6 δισ. ευρώ.

Αυξήσεις καταγράφονται φυσικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αν και με ηπιότερους ρυθμούς. Στην Κεντρική Μακεδονία η αξία των ακινήτων ανήλθε στα 102,73 δισ. ευρώ, ενώ στη Δυτική Ελλάδα έφτασε τα 29,29 δισ. ευρώ, με παράλληλη μείωση του φόρου.

Ξεχωριστή είναι η εικόνα στις τουριστικές περιοχές, όπου η ζήτηση διατηρεί τις αξίες σε ανοδική τροχιά. Στο Νότιο Αιγαίο, η συνολική αξία των ακινήτων αυξήθηκε στα 26,09 δισ. ευρώ, ενώ καταγράφηκε και άνοδος του ΕΝΦΙΑ.

Στην Κρήτη, η ακίνητη περιουσία ενισχύθηκε κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 42,6 δισ. ευρώ, με τον φόρο να διαμορφώνεται στα 122,4 εκατ. ευρώ.