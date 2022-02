Ζελένσκι: Ελέγχουμε το Κίεβο, σπάσαμε το ρωσικό σχέδιο

Ap Images

Ελέγχουμε το Κίεβο, σπάσαμε το ρωσικό σχέδιο, διαμήνυσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέα μήνυμά του. Πολεμήσαμε με επιτυχία τις επιθέσεις του εχθρού, τόνισε. Βομβαρδισμοί, εκρήξεις και ανταλλαγές πυρών σημειώθηκαν τη νύχτα στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ μεταξύ των κτηρίων που επλήγησαν, περιλαμβάνεται και πολυκατοικία 24 ορόφων.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο. Μέχρι τις 06:00 το πρωί τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), 35 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, είχαν τραυματιστεί. Δεν είναι σαφές αν αναφερόταν μόνο σε αμάχους.

Τουλάχιστον 198 Ουκρανοί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής του ουκρανικού υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Όπως είπε ο ίδιος, 1.115 άνθρωποι τραυματίστηκαν, περιλαμβανομένων 33 παιδιών.

Ενώ σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως η Ρωσία λέει ψέματα όταν ισχυρίζεται ότι δεν βομβαρδίζει πολιτικές υποδομές. Όπως είπε, τουλάχιστον 40 τέτοιες εγκαταστάσεις έχουν πληγεί ήδη.

Στο νέο του μήνυμα με βίντεο στο Facebook, ο Ζελένσκι αναφέρει πως «πολεμήσαμε με επιτυχία τις επιθέσεις του εχθρού», ενώ υπογραμμίζει ότι «το Κίεβο και οι πόλεις κλειδιά ελέγχονται από τον στρατό μας».

Ολόκληρο το μήνυμα Ζελένσκι:

«Σταθήκαμε όρθιοι και πολεμήσαμε με επιτυχία τις επιθέσεις του εχθρού. Οι μάχες συνεχίζονται. Σε πολλές πόλεις και περιοχές της πολιτείας μας. Αλλά ξέρουμε ότι προστατεύουμε, – τη χώρα, τη γη, το μέλλον των παιδιών. Το Κίεβο και οι βασικές πόλεις γύρω από την πρωτεύουσα ελέγχονται από τον στρατό μας. Οι κατακτητές ήθελαν να μπλοκάρουν το κέντρο του κράτους μας και να βάλουν εδώ μια μαριονέτα τους, όπως στο Ντονέτσκ. Δεν το επιτρέψαμε».

«Ο αγώνας είναι εδώ»

O Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να απέρριψε την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών να τον βοηθήσουν να απομακρυνθεί από το Κίεβο, καθώς είναι σε εξέλιξη, για τρίτη ημέρα η ρωσική πολιορκία της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το Associated Press, που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Ζελένσκι απάντησε: «Ο αγώνας είναι εδώ, χρειάζομαι πυρομαχικά όχι μεταφορικό μέσο».

Νωρίτερα, σε άλλο του διάγγελμα, το πρωί του Σαββάτου, είχε καλέσει τους Ουκρανούς να μην καταθέσουν τα όπλα και να υπερασπιστούν το Κίεβο.

«Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα»





«Είμαι εδώ. Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα και θα υπερασπιστούμε τη χώρα μας», είπε ο Ζελένσκι, σε βίντεο που αναρτήθηκε το πρωί στο Facebook.

Κάλεσε τους Ουκρανούς να μην πιστεύουν τις «ψευδείς πληροφορίες» που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις οποίες κάλεσε τον στρατό να παραδοθεί.

«Τα όπλα μας είναι η αλήθεια μας. Είναι η γη μας. Τα παιδιά μας. Θα υπερασπιστούμε όλα αυτά. Ζήτω η Ουκρανία», είπε.

Το βίντεο μεταδόθηκε, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα πολεμά για να μην πέσει στα χέρια του ρωσικού στρατού, με μάχες να διεξάγονται τη νύχτα στη λεωφόρο της Νίκης, μία από τις κύριες αρτηρίες του Κιέβου.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, σφοδρές μάχες συνεχίζονταν το πρωί στο Κίεβο.

Κάλεσμα προς ΕΕ να πάρει αποφάσεις για την ενταξιακή πορεία





Λίγη ώρα αργότερα, ο Ζελένσκι, δήλωσε πως οι δυτικοί εταίροι του θα παραδώσουν νέα όπλα και εξοπλισμούς στην Ουκρανία έπειτα από συνομιλία που είχε με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος προειδοποίησε από πλευράς του ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαρκέσει.

Είναι μία κρίσιμη στιγμή για να κλείσει η μακρόχρονη συζήτηση μια για πάντα σχετικά τη συμμετοχή της Ουκρανίας στην ΕΕ, διαμήνυσε με άλλη ανάρτησή του ο Ζελένσκι, στο οποίο, μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά στην «ηρωική μάχη» των Ουκρανών για ένα μέλλον με ελευθερία.

Η Ρωσία κατέλαβε τη Μελίτοπολη





Εντωμεταξύ, ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν την πόλη Μελιτόπολη στη νοτιοανατολική ουκρανική επαρχία Ζαπορίζια, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης πως η Ρωσία χρησιμοποίησε αεροπορικούς και εκτοξευόμενους από πλοία πυραύλους κρουζ προκειμένου να εξαπολύσει πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ρωσικά στρατεύματα έπληξαν εκατοντάδες στόχους στρατιωτικών υποδομών και κατέστρεψαν αρκετά αεροσκάφη και δεκάδες άρματα μάχης και τεθωρακισμένα και οχήματα πυροβολικού.

Οι ουκρανικές δυνάμεις απέκρουσαν επίθεση στη Λβιβ





Επιπλέον, οι ουκρανικές δυνάμεις απώθησαν ρωσική επίθεση στη Λβιβ κοντά στην πόλη Μπρόντι στη δυτική Ουκρανία, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης στην υπηρεσία μηνυμάτων Telegram.

«Τρία ρωσικά ελικόπτερα προσγειώθηκαν κοντά στο Μπρόντι στις 09:00. Περίπου 60 άνθρωποι», δήλωσε ο δήμαρχος Αντρέι Σαντόβιι.

«Οι (ουκρανικές) ένοπλες δυνάμεις αποκρούουν τον κατακτητή! Η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο», πρόσθεσε.

Σκληρές μάχες σε Μαριούπολη, Χερσώνα, Μιλάιβ και Οδησσό





Μάχες διεξάγονται το Σάββατο κοντά στις πόλεις της νότιας Ουκρανίας Μαριούπολη, Χερσώνα, Μικολάιβ και Οδησσό, δήλωσε σύμβουλος του γραφείου του ουκρανού προέδρου.

«Σφοδρές μάχες σημειώνονται κοντά στη Μαριούπολη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μικάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας. «Όμως δεν υπάρχει περίπτωση η Μαριούπολη να παραδοθεί ή να καταληφθεί».

Ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα



Δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies δείχνουν νέα ανάπτυξη χερσαίων στρατιωτικών δυνάμεων και περίπου 150 μεταγωγικών ελικοπτέρων στη νότια Λευκορωσία, περίπου 32 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με τη Maxar, στις δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την Παρασκευή διακρίνονται περισσότερα από 90 ελικόπτερα σταθμευμένα σε δρόμο κοντά στην πόλη Χοϊνίκι της Λευκορωσίας, να σχηματίζουν μία «αλυσίδα» μήκους σχεδόν 8 χιλιομέτρων. Παράλληλα εμφανίζεται μία ισχυρή χερσαία δύναμη με εκατοντάδες οχήματα σε κοντινό σημείο.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies, η οποία παρακολουθεί τις τελευταίες εβδομάδες τη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων.

Καραβάνι προσφύγων στα ουκρανικά σύνορα

Περισσότεροι από 100.000 Ουκρανοί έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους και κινούνται προς άλλες γειτονικές χώρες ως απόρροια της Ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζεται μάλιστα, ότι ο εν λόγω αριθμός ενδέχεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο και ίσως να φθάσει ακόμα και τα πέντε εκατομμύρια. Την ίδια ώρα η διεθνής κοινότητα προετοιμάζει ανθρωπιστική βοήθεια.

Συγκεκριμένα, περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν διασχίσει τα σύνορα της Πολωνίας από την Ουκρανία, από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή την Πέμπτη, μεταξύ αυτών 9000, που εισήλθαν στη χώρα από σήμερα το πρωί στις 7 τοπική ώρα, δήλωσε, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας Πάβελ Σεφερνάκερ.

«Από τις 7 το πρωί, η ουκρανική πλευρά έχει κλείσει ένα μέρος των λωρίδων για τα οχήματα και επιτρέπει τη διέλευση πεζών», είπε ο ίδιος σε δημοσιογράφους.

«Η ουρά στην ουκρανική πλευρά αναμένεται να μειωθεί».

Την ίδια ώρα περισσότεροι από 26.000 έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία για τη Μολδαβία και άλλοι 10.000 για τη Ρουμανία.

Λίγες ώρες μετά την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας το πρωί της Πέμπτης, σημειώθηκαν μαζικά μποτιλιαρίσματα, εξάντληση των εισητηρίων για τα τρένα και μεγάλες ουρές στα ΑΤΜ στο Κίεβο, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να φύγουν με ελάχιστη ιδέα για το πόσο καιρό θα έλειπαν ή αν θα είχαν ποτέ τη δυνατότητα να επιστρέψουν.

«Υπάρχει σημαντική μετακίνηση πληθυσμού, αλλά είναι επίσης δύσκολο να πούμε αν οι άνθρωποι μετακινούνται μόνιμα ή βραχυπρόθεσμα», δήλωσε η Irina Saghoyan, διευθύντρια της ανατολικής Ευρώπης για το Save the Children, η οποία βρίσκεται στο έδαφος στο Ουκρανία από το 2014.

Προς το παρόν, η κεντρική Ευρώπη υποδέχεται τους Ουκρανούς. Οι χώρες υποδοχής περιλαμβάνουν την Πολωνία, η οποία σχεδιάζει να φιλοξενήσει έως και ένα εκατομμύριο Ουκρανούς, καθώς και τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Μολδαβία.

Ευρωπαίος τραπεζίτης: Ζήτημα ημερών ο αποκλεισμός της Ρωσίας από το SWIFT

Μια απόφαση για τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το διεθνές σύστημα τραπεζικών συναλλαγών SWIFT είναι ζήτημα ημερών, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο κυβερνήτης της κεντρικής τράπεζας μιας χώρας της ευρωζώνης.

«Το SWIFT είναι απλώς ζήτημα χρόνου, πολύ σύντομου χρόνου, ημερών», είπε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της χώρας αυτής, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Είναι αρκετό; Όχι. Είναι απαραίτητο; Απολύτως. Οι κυρώσεις έχουν νόημα μόνο όταν υπάρχουν κόστη και για τις δύο πλευρές και αυτό θα στοιχίσει ακριβά», πρόσθεσε αυτός ο κεντρικός τραπεζίτης.

Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης δεν έχει αντιταχθεί στον αποκλεισμό της Ρωσίας από το SWIFT, ενώ σε ανάρτησή του στο Twitter, o Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι έγραψε ότι «σε τηλεφωνική τους συνομιλία, ο Μάριο Ντράγκι είπε ότι θα στήριζε τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα πληρωμών SWIFT και την παροχή στήριξης στην άμυνα».

Ζελένσκι: Ο Ντράγκι θα στηρίξει τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα SWIFT





Σε ανάρτησή του στο Twitter o Ουκρανός πρόεδρος Β. Ζελένσκι έγραψε ότι «σε τηλεφωνική τους συνομιλία, ο Μάριο Ντράγκι είπε ότι θα στήριζε τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα πληρωμών SWIFT και την παροχή στήριξης στην άμυνα».

«Η Ουκρανία πρέπει να μπει στην ΕΕ», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο και για «μια νέα σελίδα στις σχέσεις Ιταλίας - Ουκρανίας».

Κύπριος ΥΠΟΙΚ: Η Κύπρος δεν έχει αντιταχθεί στον αποκλεισμό της Ρωσίας από το SWIFT





Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ξεκαθάρισε ότι η Κύπρος δεν έχει αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε κυρώσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αποκοπής της Ρωσίας από το SWIFT.

«Στο όνομα της ενότητας της ΕΕ και της αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό, η Κύπρος δεν έχει αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε κυρώσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αποκοπής της Ρωσίας από το SWIFT. Όλα είναι στο τραπέζι», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Κ. Πετρίδης.