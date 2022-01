ΥΠΕΞ: Βαθύτατη λύπη για την απέλαση του Γάλλου πρέσβη από το Μάλι

Βαθύτατη λύπη για την απόφαση που έλαβαν οι μεταβατικές αρχές του Μαλί να κηρύξουν τον Γάλλο πρέσβη στο Μαλί ως Persona Non Grata, εκφράζει μέσω Twitter το υπουργείο Εξωτερικών. Στην ίδια ανάρτηση, διαμηνύει πως η Ελλάδα στέκεται πλήρως αλληλέγγυα με τη Γαλλία και ζητά την ανάκληση αυτής της απόφασης.

Όπως αναφέρεται σε νωρίτερο τηλεγράφημα, οι αρχές του Μαλί, όπου κυριαρχούν οι στρατιωτικοί, αποφάσισαν να απελάσουν τον πρέσβη της Γαλλίας, σε μια νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Μπαμακό και το Παρίσι.

We deeply regret the decision taken by #Mali transitional authorities to declare the French Ambassador to Mali as Persona Non Grata.

Greece stands in full solidarity w/ France and calls for the reversal of this decision@francediplo_EN