Τζ. Πάιατ: Ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις σε Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Βόλο

Ενθαρρύνουμε το γεγονός ότι οι Αμερικανοί επενδυτές εξετάζουν σχέδια ιδιωτικοποιήσεων στην Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη σημείωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ στην ομιλία του στα επίσημα εγκαίνια των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου-ΟΝΕΧ Shipyards.

Όπως επεσήμανε, οι ΗΠΑ ωφελούνται πολύ από τη συνεργασία με την Ελλάδα και τα σημαντικά λιμάνια της ενώ έκανε αναφορά και στην αυξημένη χρήση λιμανιών όπως αυτό της Αλεξανδρούπολης.

