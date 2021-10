Τσεχία - Βουλευτικές εκλογές: Ήττα του πρωθυπουργού, νίκη της κεντροδεξιάς

Η τσεχική κεντροδεξιά συμμαχία Μαζί (SPOLU) κέρδισε οριακά σήμερα τις βουλευτικές εκλογές, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα είχαν δώσει τη νίκη στον λαϊκιστή πρωθυπουργό Αντρέι Μπάμπις (ΑΝΟ).

Μετά την καταμέτρηση του 99.5% των ψήφων, η συμμαχία Μαζί έλαβε ποσοστό 27,7%, ενώ το λαϊκιστικό κίνημα ANO του Μπάμπις έλαβε το 27,2%.

Επίσης, το κομμουνιστικό κόμμα της Τσεχίας (KSCM) έλαβε σήμερα στις βουλευτικές εκλογές ποσοστό κάτω από το όριο του 5% που επιτρέπει την είσοδό του στο κοινοβούλιο, που σημαίνει ότι θα αποκλειστεί από το κοινοβούλιο για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Βοημίας και Μοραβίας, που κάποτε ήταν κυρίαρχο, έλαβε ποσοστό μόλις 3,6%.

Czechia, national parliament election (lower house):



99.5% of polling stations counted



SPOLU-ECR|EPP: 27.7% (new)

ANO-RE: 27.2% (-2.4)

PaS-G/EFA|EPP: 15.5% (new)

SPD-ID: 9.6% (-1.0)

…



+/- vs. 2017 election



Live results map: https://t.co/EvT7FIWCzK



#volby #volby2021 pic.twitter.com/hc8Cqc0IKd