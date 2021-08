Το «ευχαριστώ» Μητσοτάκη στη Ρουμανία για την νέα αποστολή πυροσβεστών

Με μήνυμά του στο twitter o πρωθυπουργός ευχαριστεί τη Ρουμανία για την νέα αποστολή πυροσβεστών στην Ελλάδα. «Είμαστε ευγνώμονες για τη συνεχή υποστήριξή τους στον αγώνα κατά των πυρκαγιών», αναφέρει στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μηστοτάκης.

Following our request, Romania is sending a firefighting team to assist our crews on the ground. We are very grateful for their continued support in the fight against wildfires.