Τηλεοπτικό συνεργείο του Sky News δέχεται πυρά από ρωσικά στρατεύματα

Μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου Sky News δέχθηκαν νέα επίθεση από ρωσικά στρατεύματα στην πόλη Τσερνίχιβ.



Συγκεκριμένα, συνεργείο και δημοσιογράφοι δέχθηκαν πυρά, ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν γέφυρα που χρησιμοποιείται από πολίτες, γιατρούς και διασώστες στην Ουκρανία.



Η 59χρονη ειδική ανταποκρίτρια Άλεξ Κρόφορντ και η ομάδα της φαίνονται να προσπαθούν να καλυφθούν από τους βομβαρδισμούς, καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τον ποταμό Ντέσνα.

Οι δραματικές στιγμές καταγράφηκαν από κάμερα με την ανταποκρίτρια να προσπαθεί να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ της για την αιφνιδιαστική επίθεση, την ώρα που μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου πέφτουν κάτω.



«Σταματήστε, είμαστε απλά δημοσιογράφοι!», φώναζαν μέλη του ειδησεογραφικού συνεργείου, τη στιγμή που τα ρωσικά στρατεύματα πυροβολούσαν το αυτοκίνητο που επέβαιναν.

A dramatic Sky News report from sieged town of Chernihiv in Northern Ukraine: shelling and escape of the filming crew, short interview with a wounded driver. And his final phrase before he leaves for hospital.



Worth watching. But graphic.



pic.twitter.com/v8hq35ZFKZ