Τηλεφωνική επικοινωνία του Ζ. Μπορέλ με τον Ντ. Κουλέμπα με θέμα την στήριξη στην Ουκρανία

Την επικοινωνία που είχε το βράδυ της Παρασκευής με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί της τάσσονται ενωμένοι υπέρ της Ουκρανίας. Θα είμαστε αποφασιστικοί σε περίπτωση περαιτέρω ρωσικής επιθετικότητας. Eίμαστε αλληλέγγυοι”, ανέφερε ο κ. Μπορέλ στο Τwitter.

Spoke to @DmytroKuleba last night on latest developments regarding the current security situation.



The EU and its partners are united in our support to #Ukraine. We will be resolute and decisive in acting in case of further Russian aggression.



We stand together.