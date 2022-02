Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με την υφ. Εξωτερικών των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία συζητήθηκε η κατάσταση στην Ουκρανία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM @NikosDendias held a phone call w/#US @UnderSecStateP V.Nuland to discuss the situation in #Ukraine



Ο ΥΠΕΞ @NikosDendias είχε τηλεφωνική συνομιλία με την ΥΦΥΠΕΞ ΗΠΑ V.Nuland σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία pic.twitter.com/4kM76v0Frd