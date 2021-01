Τηλεδιάσκεψη φον ντερ Λάιεν με τις φαρμακευτικές που έχουν συμβόλαιο με την Κομισιόν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είχε σήμερα το απόγευμα τηλεδιάσκεψη με τους διευθύνοντες συμβούλους των φαρμακευτικών εταιρειών με τις οποίες η Επιτροπή έχει υπογράψει συμφωνίες για την προμήθεια εμβολίων κατά του κορονοϊού, δηλαδή τις BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac και Sanofi. Στις συνομιλίες συμμετείχαν υπόψιν τόσο η επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου και ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, όσο και η εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων Έμερ Κουκ.

Today I met by VTC CEOs of companies manufacturing vaccines.



Objective: our new initiative to strengthen bio-defence preparedness.



We’re discussing how to address Covid19 variants & scale up manufacturing, be better prepared for future pandemics.https://t.co/ZhE3tWiL26