Self test: Τι ισχύει από τη Δευτέρα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Aπό τη Δευτέρα 7/6/2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας έως 13/6/2021, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία τρία δωρεάν self test, ένα για την εβδομάδα 7 - 14 Ιουνίου, ένα για την εβδομάδα 15 - 22 Ιουνίου και ένα για την εβδομάδα 23 - 30 Ιουνίου.



Υπενθυμίζεται ότι το self test διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζόμενου στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.



Σε κάθε περίπτωση, όταν μεσολαβούν διαστήματα όπου ο εργαζόμενος απασχολείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας ή τελεί σε νόμιμη άδεια, ο επόμενος υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος τοποθετείται χρονικά έως και 24 ώρες πριν την ανάληψη της επόμενης υπηρεσίας του/ης με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική του/ης σύμβαση τόπο εργασίας.



Κατ‘ εξαίρεση για την εβδομάδα από 7/6/2021 έως 13/6/2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας του self test έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test οποιαδήποτε ημέρα έως και 13/6/2021.



Από 14/6/2021 έως 30/6/2021 ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία.