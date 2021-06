Θύελλα αντιδράσεων για το βίντεο του Συνεδρίου Υπογονιμότητας - Αποσύρει την αιγίδα της η ΠτΔ

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το διαφημιστικό βίντεο για το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας: Όρια και Επιλογές» που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 2-4 Ιουλίου 2021», το οποίο χαρακτηρίστηκε ως σεξιστικό αναδεικνύοντας αναχρονιστικά στερεότυπα.

Στο εν λόγω βίντεο πρωταγωνιστεί μια γυναίκα, η οποία αφοσιώνεται στις σπουδές και την καριέρα της και ξαφνικά φτάνει η μέρα των 41 γενεθλίων της.



Σε αυτό το σημείο μια φωνή της λέει «και ξαφνικά, έρχεται η μέρα που κλείνεις τα πολλά. Κι έτσι απλά, αρχίζει ο απολογισμός. Όχι γι’ αυτά που έκανες, αλλά γι' αυτά που θα έπρεπε να έχεις κάνει. Άντε τι κάθεσαι; Πότε θα παντρευτείς; Πότε θα γίνεις μάνα; Πέρασες στο πανεπιστήμιο. Έπιασες μια καλή δουλειά. Γνώρισες τον άνδρα των ονείρων σου. Και ξαφνικά μαθαίνεις, ότι αυτό το 4 στον διψήφιο αριθμό της ηλικίας σου, δεν σου επιτρέπει να γίνεις μητέρα».

Η πρωταγωνίστρια του διαφημιστικού σποτ απογοητευμένη διερωτάται «τι έχω κάνει λάθος;» και η φωνή της απαντά «τίποτα δεν έχεις κάνει λάθος. Απλά δεν γνώριζες».

Το βίντεο αυτό οδήγησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην απόφαση να αποσύρει την αιγίδα από Συνέδριο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εστάλη αργά χθες το βράδυ.

Αντιστοίχως, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας, Θοδωρής Λιβάνιος ανακοίνωσε μέσω twitter ότι και η ΕΡΤ και το ΑΠΕ αποσύρονται από χορηγοί επικοινωνίας: «Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι αδιαπραγμάτευτο. Οτιδήποτε θίγει την προσωπικότητα της γυναίκας και περιορίζει τον ρόλο της είναι αναχρονιστικό και απαράδεκτο. Η ΕΡΤ και το ΑΠΕ αποσύρονται από χορηγοί επικοινωνίας του πρώτου συνεδρίου γονιμότητας και αναπαραγωγικής αυτονομίας».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η υφυπουργός Εργασίας αρμόδια για τη δημογραφική πολιτική και την οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα η οποία ανακοίνωσε ότι η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων αποσύρει τη συμμετοχή της από το εν λόγω συνέδριο επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «το δικαίωμα των γυναικών να επιλέγουν οι ίδιες για τις ζωές τους είναι αδιαμφισβήτητο».

Απέσυραν την υποστήριξή τους και πολλά δημόσια πρόσωπα

Κατόπιν του σάλου που δημιουργήθηκε, η Καίτη Γαρμπή, η Ράνια Θρασκιά, ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκαβα απέσυραν την υποστήριξή τους στο συνέδριο παρότι είχαν αρχικά συμμετάσχει στη διαφημιστική προβολή του, υπογραμμίζτονας πως οι απόψεις του δεν συνάδουν με εκείνες που αναπαράχθηκαν στο παραπάνω βίντεο.



Καίτη Γαρμπή: Ντροπή!

Ανάμεσα στο πλήθος των επικρίσεων στο διαδίκτυο, ξεχωρίζει αυτή της δημοφιλούς τραγουδίστριας Καίτης Γαρμπή, στην οποία πριν από λίγο καιρό είχε ζητηθεί να απευθύνει πρόσκληση για το συνέδριο. Η κ. Γαρμπή εμφανίστηκε εξοργισμένη με το προωθητικό βίντεο, σπεύδοντας μέσω ανάρτησης στο Instagram να διαχωρίσει την θέση της τονίζοντας πως δεν στηρίζει τέτοιου είδους απόψεις.



«Πριν από μερικές εβδομάδες που ζητήθηκε από τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, τον γυναικολόγο που με βοήθησε μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης να φέρω στον κόσμο το παιδί μου, να κάνω ένα βίντεο όπου θα απευθύνω πρόσκληση για το συνέδριο γονιμότητας. Επειδή του χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη, δέχτηκα να το κάνω. Πριν από λίγο όμως είδα το προωθητικό βίντεο και εξεπλάγην! Εδώ παρουσιάζουν τη γυναίκα σαν ένα κομμάτι μιας αναπαραγωγικής διαδικασίας χωρίς το δικαίωμα ελεύθερης βούλησης! ΝΤΡΟΠΗ! Δεν θα στήριζα ποτέ τέτοιες προσεγγίσεις και εννοείται πως εγώ και Διονύσης ΔΕΝ θα είμαστε εκεί», έγραψε στο μήνυμά της.

Το Twitter ξέσπασε με χιλιάδες σχόλια

Φυσικά, δεν άργησε να δημιουργηθεί το σχετικό hashtag #συνέδριο στο Twitter, το οποίο κατακλύστηκε με πάνω από 8.000 σχόλια που καταδίκασαν τη διεξαγωγή του εν λόγω συνεδρίου, με τους χρήστες της πλατφόρμας να κάνουν λόγο μάλιστα για «μεσαιωνικές αντιλήψεις».

