Θ. Βασιλακόπουλος: Να ανοίξει η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους και με αποστάσεις

Για το πλαίσιο που συζητείται γύρω από τη μερική άρση των μέτρων του lockdown ενόψει της συνεδρίασης των λοιμωξιολόγων την Τετάρτη, μίλησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.



Όπως είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1, είναι λάθος να μιλάμε για άνοιγμα των δραστηριοτήτων «είναι σαν να λέμε ότι ξεπεράσαμε το πρόβλημα». Παράλληλα πρόσθεσε ότι πρέπει να περιορίσουμε τις επικίνδυνες επαφές ανάμεσα σε φίλους και κοντινούς συγγενείς.



«Ο εγκλεισμός δεν αντέχεται επί μακρόν, προφανώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα» είπε και υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθούν «βαλβίδες εκτόνωσης». Μιλώντας για το λιανεμπόριο πρότεινε να λειτουργήσουν μόνο τα μικρά μαγαζιά με ραντεβού και με κόφτη 3 ωρών, ενώ θα πρέπει να είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας μέσα στα μαγαζιά, ίσως και διπλή μάσκα. Επίσης, πρότεινε να ανοίξει η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους και με αποστάσεις, παρά να γίνεται αυτό που γίνεται τώρα στις πλατείες.

Αναφερόμενος στα σχολεία είπε ότι δεν μπορούν να ανοίξουν όλα μαζί, και συμπλήρωσε πως προηγείται το Λύκειο. Σχετικά με τα self test στα σχολεία είπε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Αγγλίας, «ο ιδανικός αριθμός self test για τα σχολεία είναι δύο ανά εβδομάδα», είπε.



Τέλος, σημείωσε ότι πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες για τα self test και τόνισε ότι δεν πρέπει να γίνονται στα φαρμακεία, ενώ σημείωσε ότι οι ηλικιωμένοι που είναι εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται να κάνουν self test, καθώς όπως είπε είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να βγει θετικό.