Ελληνοτουρκικά  : Τεστ για τα επόμενα βήματα η επίσκεψη Τσαβούσογλου - Άφιξη με δηλώσεις περί «τουρκικής» μειονότητας

Στραμμένο στη Θράκη είναι το βλέμμα της ελληνικής κυβέρνησης καθώς από την στάση που θα τηρήσει ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου και το πόσο θα ανεβάσει τους τόνους θα εξαρτηθεί και το κλίμα των συνομιλιών που θα ακολουθήσουν στην Αθήνα.

Η τελευταία έχει προειδοποιήσει ότι πρέπει να αποφευχθούν δηλώσεις και προκλητικές ενέργειες που θα δυναμιτίσουν το κλίμα, προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγματεύσεων και συζητήσεων.

«Το έργο των Μουφτήδων συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση και ενίσχυση της ενότητας και αλληλεγγύης της ‘τουρκικής μειονότητας’», έγραψε σε νέα ανάρτηση τους στο twitter ο κ. Τσαβούσογλου, ανεβάζοντας σχετική φωτογραφία από την Κομοτηνή.

Αξίζει να επισημανθεί ότι μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει από την Τουρκία, ο Μ.Τσαβούσογλου δήλωσε «πηγαίνω στην Ελλάδα με θετική ατζέντα», ωστόσο αμέσως μόλις προσγειώθηκε στην χώρα μας, με ανάρτησή του, έκανε λόγο για συναντήσεις με μέλη της «τουρκικής μειονότητας».

«Βρίσκομαι στην Ελλάδα για να συναντήσω μέλη της τουρκικής μειονότητας στην Δυτική Θράκη και να συζητήσω για τις διμερείς μας σχέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan'dayız.



In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy