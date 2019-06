Συνάντηση Κ. Σημίτη - Τζ. Πάιατ με αφορμή την επιθετικότητα της Τουρκίας

Τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη, στο γραφείο του στη Βουλή, επισκέφτηκε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, πριν από λίγη ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο του κ. Σημίτη, η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του κ. Πάιατ και με αφορμή την τελευταία αρθρογραφία του πρώην πρωθυπουργού για τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λόγω της κλιμακούμενης επιθετικότητας της Τουρκίας.

Επίσης, για τη συνάντηση συνετέλεσαν και οι αναφορές που είχε κάνει ο πρώην πρωθυπουργός για τον Αμερικανό πρέσβη.

It is always a great honor to see former Prime Minister Costas Simitis. Today we had a particularly good & timely discussion of strong US interest in respect for sovereignty and international law in the Eastern Mediterranean. Read more on U.S. policy here: https://t.co/CkBudaNWtm pic.twitter.com/fvEJJvajCX