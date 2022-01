Συνάντηση Δένδια - Πάιατ στο υπουργείο Εξωτερικών

Συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχαν εκτενή συνομιλία για την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας- ΗΠΑ, καθώς και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συζήτησή τους αύριο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

