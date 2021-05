Νίκος Δένδιας: Συναντήσεις με Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Ισραηλινό ΥΠΕΞ και Παλαιστίνιο πρωθυπουργό

Συναντήσεις με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄, τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκάμπι Ασκενάζι και τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμαντ Ιμπραχίμ Στάγεχ είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη.

Αυτή την ώρα ο υπουργός Εξωτερικών μετέχει στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκαλεί ο ύπατος εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ, με αντικείμενο τις εξελίξεις στην περιοχή.

Ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιορδανία, όπου στις 18:45 αναμένεται να συναντηθεί με τον Ιορδανό ομόλογό του Αϊμάν Σαφαντί.

Με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμαντ Ιμπραχίμ Στάγεχ συναντήθηκε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη. «Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στην περιοχή» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών.

FM @NikosDendias meets with Palestinian PM @DrShtayyeh – focus on dpvts in the region



Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό Mohammad Ibrahim Shtayyeh – οι εξελίξεις στην περιοχή στο επίκεντρο pic.twitter.com/0AlSpWVVrV — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 18, 2021

Σημειώνεται πως η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη ξεκίνησε με τη συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ', στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε η προστασία των Ιερών Προσκυνημάτων και η διατήρηση του καθεστώτος τους.

Ι met with Patriarch of Jerusalem Theophilos III @JPatriarchate. I underlined the protection of Holy Pilgrimages and the preservation of their status.@JPatriarchate. pic.twitter.com/8CKXdUqprZ — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 18, 2021

Κατόπιν, ακολούθησε η συνάντησή του με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκάμπι Ασκενάζι, κατά την οποία συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή.

Συναντήθηκα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ G.Ashkenazi, με τον οποίο συζητήσαμε για τις εξελίξεις στην περιοχή - I met with #Israel FM @Gabi_Ashkenazi. Focus on the developments in the region. pic.twitter.com/aHmK1qZDNq — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 18, 2021

Διπλωματικές πηγές επισήμαναν χθες, για τη σειρά επαφών που θα έχει ο υπουργός Εξωτερικών με τους ομολόγους του των κρατών της περιοχής, πως η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και υπέρμαχος της προώθησης της ασφάλειας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή, είναι ενεργή στα διπλωματικά τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή και σημείωσαν πως ο κ. Δένδιας είναι ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταβαίνει στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη από την έναρξη της κρίσης.

Χθες, επίσης, έγινε γνωστό πως την Πέμπτη ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στο Κάιρο, όπου θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι.