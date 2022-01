Συγχαρητήρια Δένδια στη νέα πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου

Τα θερμά του συγχαρητήρια στη Ρομπέρτα Μετσόλα για την εκλογή της ως προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκφράζει μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στην ίδια ανάρτηση ο Νίκος Δένδιας εύχεται στη νέα πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου επιτυχημένη και παραγωγική θητεία και υπογραμμίζει πως η Ελλάδα προσβλέπει στη συνεργασία μαζί της για ένα ισχυρότερο μέλλον της ΕΕ.

My warmest congratulations to @RobertaMetsola on her election as the President of the European Parliament. I wish you a successful and productive term. #Greece looks forward to working with you for a stronger #EU future