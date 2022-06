Στο Μέγαρο Μαριίνσκι του Κιέβου Σολτς, Μακρόν και Ντράγκι - «Θα τα ανοικοδομήσουμε όλα»

Η ουκρανική πόλη Ιρπίν, όπως πριν από αυτήν η Μπούκα, έχει γίνει σύμβολο της «ωμότητας» του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία και της άσκοπης βίας του, δήλωσε ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, που επισκέφθηκε το προάστιο του Κιέβου, και πρόσθεσε πως ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει.

Ο Σολτς και οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ρουμανίας επισκέπτονται το Κίεβο, όπου έχουν συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το Ιρπίν, όπως η Μπούκα, έχει γίνει ένα σύμβολο της αφάνταστης ωμότητας του ρωσικού πολέμου, της άσκοπης βίας», έγραψε ο Σολτς στο Twitter. «Η βάναυση καταστροφή αυτής της πόλης είναι μια προειδοποίηση: αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει».

«Η Ουκρανία πρέπει να νικήσει»

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε από την πλευρά του, μετά τη σύντομη επίσκεψη στο Ιρπίν, πως «η Ουκρανία πρέπει να μπορέσει να αντισταθεί και να νικήσει».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με τις δηλώσεις του, στις οποίες υποστήριζε ότι δεν πρέπει «να ταπεινωθεί» η Ρωσία και οι οποίες επικρίθηκαν πολύ στην Ουκρανία, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε πως «η Γαλλία είναι στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα (...) είμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό των Ουκρανών».

«Θα τα ανοικοδομήσουμε όλα»

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι διαβεβαίωσε στο τέλος της επίσκεψης στο Ιρπίν πως «θα τα ανοικοδομήσουμε όλα».

Οι Ρώσοι «κατέστρεψαν νηπιαγωγεία, παιδικές χαρές. Όλα θα ανοικοδομηθούν», τόνισε ο Ντράγκι μιλώντας σε δημοσιογράφους αφού περπάτησε στους δρόμους του Ιρπίν μαζί με τον Μακρόν, τον Σολτς και τον πρόεδρο της Ρουμανίας Κλάους Γιοχάνις.

«Μεγάλο μέρος αυτών που μου είπαν (οι Ουκρανοί) αφορά την ανοικοδόμηση», συνέχισε μιλώντας για τις «ελπίδες» τους, «γι' αυτά που θέλουν να κάνουν στο μέλλον».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουν αρχίσει ήδη», κυρίως χάρη σε μια εφαρμογή που «καταγράφει κάθε μέρος που καταστράφηκε». Έτσι οι αρχές «γνωρίζουν ακριβώς πού βρίσκονται οι τόποι που πρέπει να ανοικοδομηθούν», πρόσθεσε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους.

Στο Μέγαρο Μαριίνσκι

Οι Ντράγκι, Μακρόν, Σολτς και Γιοχάνις έφτασαν στη συνέχεια στο Μέγαρο Μαριίνσκι, στο κέντρο του Κιέβου, όπου τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι πέντε ηγέτες έχουν συνομιλίες πριν από μια συνέντευξη Τύπου, που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα.

«Ηρωική πόλη» και «στίγμα βαρβαρότητας»

Νωρίτερα, ο Μακρόν δήλωσε ότι έχουν διαπραχθεί σφαγές και εγκλήματα πολέμου στο Ιρπίν.

«Είναι μια ηρωική πόλη, που χαρακτηρίζεται από το στίγμα της βαρβαρότητας», είπε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους. Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας επιβιβάστηκαν στο Κίεβο με ολονύκτιο τρένο την Πέμπτη σε κοινή εκδήλωση υποστήριξης προς την Ουκρανία, όπου αξιωματούχοι ζητούσαν περισσότερες και ταχύτερες παραδόσεις δυτικών όπλων για να εμποδίσουν την επίθεση της Ρωσίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μαζί με τον Ρουμάνο Πρόεδρο Κλάους Γιοχάνις, ξεναγήθηκαν από Ουκρανούς στρατιώτες, έχοντας μαζί τους σημαντικό προσωπικό ασφαλείας και παρουσία πολλών δημοσιογράφων.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες επιβιβάστηκαν σε ειδικό τρένο στην Πολωνία και έφτασαν στο Κίεβο το πρωί.

