Στο «μάτι» των εποπτικών αρχών πλατφόρμες χρηματιστηριακών συναλλαγών

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών είναι η επαγρύπνηση των εποπτικών μηχανισμών των Ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών και τραπεζών, σχετικά με κινήσεις λογαριασμών που αφορούν Ρώσους ολιγάρχες, αλλά και με κινήσεις λογαριασμών που υποκρύπτουν συναλλαγές που εμπίπτουν στο καθεστώς των οικονομιών κυρώσεων της Δύσης προς τη Ρωσία.

Σαν αποτέλεσμα, μια σειρά από πλατφόρμες διαδικτυακών χρηματιστηριακών συναλλαγών, έχουν μπει στο μάτι των εποπτικών αρχών όπως της Βρετανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς FCA (Financial Conduct Authority) που εποπτεύει περισσότερες από 51.000 εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, της Γερμανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς BaFin (Federal Financial Supervisory Authority) και της Ιταλικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).

Οπότε υπάρχουν δεκάδες δημοσιεύματα, στις σχετικές ιστοσελίδες.

Έτσι την περασμένη εβδομάδα η FCA, εξέδωσε ένα “warning message”, δηλαδή μια προειδοποίηση προς την επενδυτική κοινότητα, σχετικά με τη Ρωσικών συμφερόντων πλατφόρμα χρηματιστηριακών συναλλαγών Alpari. Η Alpari είναι μια πλατφόρμα με πάνω από 2 εκατ. πελάτες, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 150 χώρες και έχει κύκλο εργασιών πάνω από $1 τρισ. “Warning” για την Alpari, έχει εκδώσει και η Ισπανική Επιτροπή κεφαλαιαγοράς CNMV (Comision Nacional Dem Mergaco De Valores), αλλά και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Μαλαισίας.

Παράλληλα η Γερμανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς BaFin, διερευνά τη Λευκορωσική πλατφόρμα LLC Fort Securities BLR, που λειτουργούσε υπό τη σκέπη της FX Trade Premium, η οποία έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης, από τη στιγμή, που είχε μπει στο μικροσκόπιο της FCA. H εταιρεία διαθέτει άδεια από τη Λευκορωσία, τη Ρωσία, τις Σεϋχέλλες και το Μαυρίκιο. Ελέγχονται επίσης οι σχέσεις ανάμεσα στην LLC Fort Securities BLR και στην Alpari.

H Ισπανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς CNMV, μαζί με την αντίστοιχη Ιταλική Consob, έχουν αποκλείσει τις ιστοσελίδες της Ρωσικής προέλευσης πλατφόρμας Binariun Limited, στις χώρες τους, καθώς ο συγκεκριμένος broker έχει χαρακτηριστεί σαν spam.

Επίσης αρκετές Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς στην Ε.Ε. ανακάλυψαν μια σειρά από πλατφόρμες όπως για παράδειγμα είναι η DegerFX, η Inertia Finance και η CryptoGo365, που λειτουργούν δίχως αδειοδότηση, αλλά και η SOFX, που λειτουργεί ακόμα διαδικτυακά, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από δυο “warnings” της FCA τον Αύγουστο του 2020 και τον Μάρτιο του 2022.

Εκεί, που τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα και επικίνδυνα για τους αδαείς, αλλά και νεοκόπους επενδυτές, είναι όταν εκτός από τις πλατφόρμες που λειτουργούν χωρίς αδειοδότηση και εποπτεία, οι επενδυτές έρχονται αντιμέτωποι με ανύπαρκτες κανονιστικές και εποπτικές αρχές. Στις 16 Μαρτίου, δημοσιεύτηκε μια εξαιρετικά σημαντική προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό, από τη Βρετανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αυτή τη φορά δεν αφορούσε ούτε παράνομες χρηματιστηριακές πλατφόρμες, ούτε χρηματικές απάτες, ούτε απουσίες αδειοδοτήσεων, ούτε αδιαφανείς ή παράξενες προελεύσεις μετόχων. Αυτή τη φορά αφορούσε ψεύτικες εποπτικές αρχές!

Έτσι η FCA, έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα με ανύπαρκτες εποπτικές αρχές, που εμφανίζονταν ότι δήθεν αδειοδοτούν και εποπτεύουν εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματιστηριακών συναλλαγών. Στη λίστα αυτή συμπεριλαμβάνονται:

International Financial Market Regulation Center (IFMRC)

Global Financial Authority (GFA)

Swiss Financial Securities (SFINS)

Markets Financial Authority (MFA)

Financial Commission

Financial Services Monitoring Authority (FSMA)

Καμία από τις προαναφερθείσες αρχές δεν είναι υπαρκτή! Καμία από αυτές δεν αδειοδοτεί, ούτε ρυθμίζει, ούτε εποπτεύει, ούτε ελέγχει!

Και φυσικά καμία από αυτές, δεν αποτελεί εχέγγυο αξιοπιστίας, στις χρηματιστηριακές πλατφόρμες, που αναφέρονται σε ειδική και περίοπτη θέση.

Απίστευτο και όμως αληθινό. Ακόμα και ο πλέον φιλύποπτος και έμπειρος επενδυτής που εισέρχεται σε μια πλατφόρμα και διαβάζει ενδελεχώς τους όρους των συναλλαγών, τις προμήθειες, τις τεχνικές αναλύσεις και δοκιμάζει τις demo εκδόσεις, αισθάνεται μια σιγουριά βλέποντας τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές και παρασύρεται από τους γλαφυρούς τίτλους και τις συντομογραφίες, που δείχνουν αξιόπιστες. Και στο τέλος βρίσκεται μπλεγμένος περισσότερο παρά ποτέ.

Είναι φανερό ότι οι Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς σε όλη την Ευρώπη, κάνουν σωστά τη δουλειά τους προειδοποιώντας και ενημερώνοντας. Το ερώτημα είναι, οι επενδυτές τι κάνουν από την πλευρά τους;