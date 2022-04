Στα χέρια του Έλον Μασκ το Twitter - Έκλεισε το deal έναντι 44 δισ. δολαρίων

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ, με τον Αμερικανό επιχειρηματία να προσφέρει 44 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Δευτέρα.

Η διαπραγμάτευση της μετοχής της εταιρείας Twitter Inc ανεστάλη, όπως έγινε γνωστό από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.Σημειώνεται ότι η μετοχή της εταιρείας κατέγραφε άνοδο +5,5% στη Wall Street, φτάνοντας τα 51,60 δολάρια.

Πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν από το πρωί της Δευτέρας ότι εντός της ημέρας αναμενόταν να ανακοινωθεί η εξαγορά της εταιρείας από τον Μασκ. Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι θα λάβουν 54,20 δολάρια ανά μετοχή.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή για την εταιρεία, που συμπληρώνει 16 χρόνια ως ένας από τους πλέον επιδραστικούς χώρους δημόσιας συζήτησης στον κόσμο και πλέον βρισκόταν αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων.

Ο επιχειρηματίας συμφώνησε να καταβάλει 54,20 δολάρια ανά μετοχή και έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αποσύρει την εταιρεία από το Χρηματιστήριο στο οποίο εισήχθη το 2013.

Μασκ: Θέλω να κάνω το Twitter καλύτερο

«Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο μιας λειτουργικής δημοκρατίας και το Twitter είναι η ψηφιακή πλατεία της πόλης όπου συζητούνται ζητήματα ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Μασκ για την εξαγορά του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

«Θέλω επίσης να κάνω το Twitter καλύτερο από ποτέ βελτιώνοντας το προϊόν με νέες δυνατότητες, κάνοντας τους αλγόριθμους ανοιχτού κώδικα για να αυξήσω την εμπιστοσύνη, νικώντας τα spam bots και επαληθεύοντας την ταυτότητα όλων των ανθρώπων. Το Twitter έχει τεράστιες δυνατότητες - ανυπομονώ να συνεργαστώ με την εταιρεία και την κοινότητα των χρηστών για να τις ξεκλειδώσω», τόνισε.

Πριν την τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας, με ανάρτησή του στο Twitter, ο Μασκ είχε εκφράσει την ελπίδα πως «ακόμα και οι χειρότεροι επικριτές του να παραμείνουν στο Twitter, γιατί αυτό σημαίνει η ελευθερία του λόγου».

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means