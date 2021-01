CNN: Σενάρια ενεργοποίησης της 25ης τροπολογίας για την απομάκρυνση Τραμπ

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης και στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος συζητούν τη δυνατότητα επίκλησης της 25ης τροπολογίας του Συντάγματος για την άμεση απομάκρυνση του προέδρου Τραμπ από το αξίωμα, σύμφωνα με μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Σύμφωνα με το CNN, αξιωματούχοι βρίσκονται σε εντατικές συζητήσεις σχετικά με το έκτακτο μέτρο, το οποίο θα απαιτούσε την πλειονότητα των μελών του υπουργικού συμβουλίου και τον αντιπρόεδρο Πενς να δηλώσουν στο Κογκρέσο ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του ως πρόεδρος.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι ότι η Εθνική Ένωση Κατασκευαστών των ΗΠΑ, μια ομάδα που έχει επιρροή στη διοίκηση του Τραμπ, εξέδωσε επίσης ανακοίνωσή υποστηρίζοντας ότι ο Πενς «θα έπρεπε να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Υπουργικό Συμβούλιο για να επικαλεστεί την 25η τροπολογία για τη διατήρηση της δημοκρατίας».

Το ρεπορτάζ του CNN επιβεβαιώνει και το CBS News το οποίο ανέφερε ότι για πρώτη φορά ότι γίνονται συνομιλίες για τη χρήση της 25ης τροπολογίας για την απομάκρυνση του Τραμπ. Η ιστοσελίδα Axios ανέφερε αργότερα ότι ανώτεροι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενθαρρύνουν αυτή την ιδέα, χωρίς να τους ονομάσει.

Ήδη πάντως αρκετοί Γερουσιαστές και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν αναφερθεί με πολύ σκληρές εκφράσεις στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πατ Τούμι έκανε λόγο για «δημαγωγό που επέλεξε να διαδώσει ψεύδη», ο Γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπερ είπε ότι ο Τραμπ «φέρει την ευθύνη για τα σημερινά γεγονότα προωθώντας τις αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας που οδήγησαν σε αυτό το σημείο». Ανάλογες δηλώσεις έκαναν επίσης, ο Γερουσιαστής Μιτ Ρομνεϊ και ο Τομ Κότον.

Υπενθυμίζεται ότι χθες με ανακοίνωσή του ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μπους χαρακτήρισε την εισβολή του κτιρίου του Καπιτωλίου των ΗΠΑ ως «ενοχλητική» και «θλιβερή».

«Έτσι αμφισβητούνται τα εκλογικά αποτελέσματα σε μια δημοκρατία μπανάνας - όχι στη δημοκρατία μας», έγραψε ο πρώην πρόεδρος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ ο Μπους δεν αναφέρει το όνομα του Τραμπ τονίζει: «Είμαι απογοητευμένος από την απερίσκεπτη συμπεριφορά ορισμένων πολιτικών ηγετών και από την έλλειψη σεβασμού που φαίνεται σήμερα για τα θεσμικά μας όργανα, τις παραδόσεις μας και την επιβολή του νόμου».

Άλλοι, όπως η βουλευτής των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ, έκαναν γνωστό πως σκοπεύουν να παρουσιάσουν νέες κατηγορίες στο Κογκρέσο για την παραπομπή του προέδρου, όμως αυτή η διαδικασία είναι περισσότερο μακρά και δεν είναι πιθανό να ολοκληρωθεί πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου.

«Ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ θα πρέπει να παραπεμφθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να καθαιρεθεί από τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε η Ομάρ στο Twitter.

I am drawing up Articles of Impeachment.



Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.



We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath.