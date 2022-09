Σεισμός στη Σετσουάν: Τουλάχιστον 65 νεκροί - Πυροσβεστική και στρατός επί ποδός

Επιζώντες που πρέπει να βγουν από τα συντρίμμια, ποτάμια που πρέπει να περαστούν: πυροσβέστες και στρατιωτικοί συνεχίζουν σήμερα τις προσπάθειες να σώσουν ζωές μετά τον ισχυρό σεισμό σε νοτιοδυτικό ορεινό τομέα της Κίνας, ο απολογισμός των θυμάτων του οποίου πλέον ανέρχεται στους 65 νεκρούς.

Ο σεισμός, ισχύος 6,6 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), έπληξε χθες Δευτέρα την επαρχία Σετσουάν. Το επίκεντρό του βρισκόταν στο καντόνι Λουντίνγκ, περιοχή με κοιλάδες, ορμητικά ποτάμια και στενούς δρόμους, κοντά στο οροπέδιο του Θιβέτ, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά της επαρχιακής πρωτεύουσας Τσενγκντού.

Η κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV μετέδωσε σήμερα πλάνα που εικονίζουν πυροσβέστες με πορτοκαλί στολές και αστυνομικούς να βγάζουν μια νέα, με το σώμα γεμάτο εκχυμώσεις, από τα συντρίμμια κτιρίου και να τη μεταφέρουν με φορείο σε ασθενοφόρο.

Άλλα πλάνα δείχνουν ακίνητα από ξύλο και από μπετόν ξεκοιλιασμένα, γκρεμισμένα, ή ετοιμόρροπα.

Ορισμένοι δρόμοι, όπου έπεσαν συντρίμμια ή ανοίχτηκαν ρωγμές εξαιτίας του σεισμού, είναι αδιάβατοι, αναγκάζοντας τα σωστικά συνεργεία να περνούν ποταμούς με τη βοήθεια αυτοσχέδιων γεφυρών ή καλωδίων που συνδέουν τη μια όχθη με την άλλη.

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην αυτόνομη περιοχή Γκάνζι του Θιβέτ, όπου βρισκόταν το επίκεντρο, και άλλοι 28 στο γειτονικό καντόνι Σιμιάν, σύμφωνα με τη CCTV και τη Λαϊκή Ημερησία, όργανο του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ο νέος προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του σεισμού κατά συνέπεια ανέρχεται σε 65 νεκρούς.

#earthquake in #Sichuan Province captured by car monitor lens. You can see the date and time of the quake. pic.twitter.com/y5V4x7nUk8