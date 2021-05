Σε θερμό κλίμα η συνάντηση Δένδια - Λαβρόφ

Σε θερμό κλίμα και με αναφορές στον ρόλο της ελληνικής ομογένειας που ζει στη Νότιο Ρωσία και των Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου, οι οποίοι δημιούργησαν το κυριλλικό αλφάβητο έχοντας ως αφετηρία τους τη βυζαντινή Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν οι συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών Νίκου Δένδια και Σεργκέι Λαβρόφ στο Σότσι, ρωσικό θέρετρο στον Εύξεινο Πόντο.

«Συναντήθηκα με τον ΥΠΕΞ της Ρωσίας Σ. Λαβρόφ στο Σότσι. Συζητήσαμε τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών.

Συναντήθηκα με τον ΥΠΕΞ της Ρωσίας S.Lavrov στο Σότσι, με τον οποίο συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις & τις περιφερειακές εξελίξεις - I met with #Russia FM S. #Lavrov in Sochi. Talks focusing on bilateral relations & regional developments. pic.twitter.com/Q5KHXd8sgh