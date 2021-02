Ρώσοι διπλωμάτες εγκατέλειψαν τη Βόρεια Κορέα με χειροκίνητο βαγονέτο

Με ένα χειροκίνητο βαγονέτο εγκατέλειψε την Πιονγιάνγκ μία ομάδα Ρώσων διπλωματών, μαζί με τις οικογένειές τους, εξαιτίας των ιδιαίτερα σκληρών περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω κορονοϊού.

Οι διπλωμάτες ταξίδεψαν με τρένο - για 32 ώρες και με λεωφορείο - για άλλες δύο, πριν επιβιβαστούν στο χειροκίνητο βαγονέτο όπου πραγματοποίησαν μία διαδρομή περίπου ενός χιλιομέτρου.

Το καθεστώς έχει διακόψει τις περισσότερες μετακινήσεις επιβατών για να περιορίσει τη μετάδοση του ιού. Η χώρα αναφέρει πως δεν έχει επιβεβαιωμένα περιστατικά, ωστόσο, παρατηρητές εκφράζουν αμφιβολίες. Παράλληλα έχουν διακοπεί και οι περισσότερες διεθνείς πτήσεις.

«Από τη στιγμή που τα σύνορα έχουν κλείσει για πάνω από έναν χρόνο και η επιβατική κίνηση έχει διακοπεί, χρειάστηκε ένα μεγάλο και δύσκολο ταξίδι για τον επαναπατρισμό», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σε φωτογραφίες, τα οκτώ άτομα φαίνονται πάνω στο βαγονέτο, μαζί με τις βαλίτσες τους, σε ένα χειμωνιάτικο τοπίο. Σε βίντεο φαίνεται να πανηγυρίζουν το πέρασμά τους στο ρωσικό έδαφος.

