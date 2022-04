Πούτιν: Συμφώνησε επί της αρχής για την απομάκρυνση αμάχων από το εργοστάσιο Azovstal

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε «επί της αρχής» για την απομάκρυνση αμάχων από το εργοστάσιο χάλυβα Azovstal, στη Μαριούπολη, με τη συνδρομή του ΟΗΕ και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Θα ακολουθήσουν συζητήσεις μεταξύ του Γραφείου του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και του ρωσικού υπουργείου Άμυνας», αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση που είχε στη Μόσχα ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

