Ποια social media μοιράζονται περισσότερο τα δεδομένα μας - Πρώτο το Instagram με 79%

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης έχουν βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα για το γεγονός ότι έχουν διαρρεύσει εκούσια ή ακούσια προσωπικά δεδομένα των χρηστών τους.

Ενδεικτικά τον Μάιο του 2019 αποκαλύφθηκε διαρροή προσωπικών στοιχείων περίπου 49 εκατ. χρηστών από το Instragram, η οποία επηρέασε τόσο τους απλούς χρήστες, όσο και άτομα με πολλούς ακόλουθους όπως οι influencers, οι celebrities, αλλά και εταιρείες.

Το πλέον χαρακτηριστικό όμως σκάνδαλο ψηφιακής υποκλοπής ήταν η υπόθεση υφαρπαγής προσωπικών δεδομένων από συνολικά 87 εκατ. χρήστες του Facebook το 2018, με «πρωταγωνίστρια» τη βρετανική εταιρεία πολιτικών συμβούλων, την Cambridge Analytica.

Η υπόθεση έγινε γνωστή το Μάρτιο του 2018, όταν αρκετά διεθνή ΜΜΕ αποκάλυψαν τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία, σε επίπεδο υπηρεσιών συνδύαζε τη συλλογή και την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, ενώ νωρίτερα, το 2015 είχε αναλάβει τη στρατηγική επικοινωνίας στην προεκλογική καμπάνια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αλλά και την έρευνα του Leave.EU, ενός εκ των οργανισμών που είχαν αναλάβει την καμπάνια για το Brexit.

Η αποκάλυψη της ψηφιακής «διαρροής» προκάλεσε σάλο στη διεθνή κοινή γνώμη, αναδεικνύοντας ένα εξαιρετικά αποσαρθρωμένο πεδίο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ψηφιακών προσωπικών δεδομένων.

Με φόντο τα παραπάνω, η Apple έκανε λίγο πιο εύκολο για τους καταναλωτές να κατανοήσουν τι είδους δεδομένα συλλέγουν οι εφαρμογές και πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα. Η εταιρεία εισήγαγε ετικέτες απορρήτου σε εφαρμογές στο App Store της, κατηγοριοποιώντας τα προσωπικά δεδομένα σε 14 κατηγορίες, από τοποθεσία χρήστη έως αγορές, ιστορικό αναζήτησης και περιήγησης και στοιχεία επικοινωνίας.

Όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα, το Instagram είναι πιθανότερο να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς. Η δημοφιλής εφαρμογή μοιράζεται δεδομένα από 11 από τις 14 κατηγορίες με τρίτους, κι έτσι προηγείται από το Facebook μητρική εταιρεία δηλαδή, το οποίο μοιράζεται ενδιαφέροντα λιγότερα δεδομένα με εξωτερικούς διαφημιζόμενους.

Most of us have accepted that the apps and websites we use are collecting and using our data, but finding out just how much they use might surprise you. According to pCloud, @instagram shares data from 11/14 categories, putting it ahead of @Facebook. https://t.co/RVODjI3n5D pic.twitter.com/RBFIHLll9x