Πεντάγωνο: Διαψεύδει πως έπαιξε ρόλο στις δολοφονίες Ρώσων στρατηγών

Το Πεντάγωνο διέψευσε ότι οι ΗΠΑ μοιράστηκαν πληροφορίες με την Ουκρανία για να στοχοποιήσουν Ρώσους αξιωματούχους, έπειτα από δημοσιεύματα ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βοήθησαν την Ουκρανία να σκοτώσει έναν αριθμό Ρώσων στρατηγών.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν πληροφορίες στο πεδίο της μάχης για να βοηθήσουν την Ουκρανία να υπερασπιστεί τη χώρα τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι. «Δεν παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη θέση των ανώτερων στρατιωτικών ηγετών στο πεδίο της μάχης ούτε συμμετέχουμε σε αποφάσεις στόχευσης του ουκρανικού στρατού».



Ο Κίρμπι πάντως αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για συγκεκριμένα παραδείγματα ανταλλαγής πληροφοριών. Ωστόσο, σημείωσε ότι το Κίεβο συνδυάζει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές προκειμένου να λάβει αποφάσεις στο πεδίο της μάχης.



«Η Ουκρανία συνδυάζει πληροφορίες που παρέχουμε εμείς και άλλοι εταίροι με τις πληροφορίες που συλλέγουν οι ίδιοι και μετά παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις και κάνουν τις δικές τους ενέργειες», είπε σύμφωνα με το The Hill.



Πολλοί Ρώσοι στρατηγοί έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος συνεχίστηκε για τον τρίτο μήνα.



Οι New York Times ανέφεραν την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ παρείχαν πληροφορίες στην Ουκρανία που βοήθησαν τη χώρα να σκοτώσει αρκετούς Ρώσους στρατηγούς. Οι πληροφορίες, σύμφωνα με την εφημερίδα, ήταν μέρος ενός προγράμματος με στόχο να βοηθήσει την Ουκρανία να αποκτήσει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.



Νωρίτερα την Πέμπτη, η εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Αντριέν Γουάτσον είπε στο The Hill ότι οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, αλλά επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο οι Times πλαισίωσαν την ιστορία της.



«Ο τίτλος αυτής της ιστορίας είναι παραπλανητικός και ο τρόπος που πλαισιώνεται είναι ανεύθυνος», είπε η Γουάτσον. «Οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες στο πεδίο της μάχης για να βοηθήσουν τους Ουκρανούς να υπερασπιστούν τη χώρα τους. Δεν παρέχουμε πληροφορίες με σκοπό να σκοτώσουν Ρώσους στρατηγούς».