Ουζμπεκιστάν: 18 νεκροί από τις ταραχές σε πρωτεύουσα αυτόνομης επαρχίας

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Ουζμπεκιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ταραχές που σημειώθηκαν την Παρασκευή στην Νουκούς, την πρωτεύουσα της αυτόνομης επαρχίας Καρακαλπακστάν, ενώ σύμφωνα με την Εθνοφρουρά του Ουζμπεκιστάν 243 άνθρωποι αναζήτησαν ιατρική βοήθεια μετά τα επεισόδια και ανάμεσά τους είναι και τέσσερις αστυνομικοί.

Χιλιάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν στην Νουκούς, μετέδωσε χθες ο τοπικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Daryo.uz, επικαλούμενος έναν ντόπιο αξιωματούχο.

Σύμφωνα με τον Σουλτανμπέκ Ζιγιάγιεφ, τον επικεφαλής του υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας του Καρακαλπακστάν, τα νοσοκομεία στην πόλη Νουκούς είναι γεμάτα με ασθενείς που τραυματίστηκαν όταν οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Ζαφκάτ Μιρζίγιοεφ παραδέχτηκε ότι υπάρχουν «θύματα» στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην αυτόνομη δημοκρατία του Καρακαλπακστάν, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες.

📍 Meanwhile, mass anti-government protests began in some countries



In #Uzbekistan, people took to the streets en masse against changes in the constitution. pic.twitter.com/yBPZcAqjM6