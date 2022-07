Ουκρανός ΥΠΑΜ: Έφτασαν τα πρώτα συστήματα πυραύλων M270

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι τα πρώτα συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων M270 έφτασαν στην Ουκρανία.

«Θα συνοδεύσουν τα HIMARS στο πεδίο της μάχης», έγραψε ο υπουργός Ολέκσι Ρεζνίκοφ στο Twitter, αναφερόμενος στα συστήματα που προσέφεραν οι ΗΠΑ, τα οποία σύμφωνα με την Ουκρανία έχουν χρησιμοποιηθεί για να πλήξουν ρωσικές αποθήκες πυρομαχικών και στρατώνες.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!

They will be good company for #HIMARS on the battlefield.

Thank you to our partners .

No mercy for the enemy.



