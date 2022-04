Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός ανασυντάσσεται για νέα επίθεση - Σφαγές στην Μποροντιάνκα καταγγέλει ο Ζελένσκι

Οι ουκρανικές αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν αμάχους από τις περιφέρειες στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που απειλούνται με άμεσα επικείμενη ευρείας κλίμακας επίθεση του ρωσικού στρατού, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι καταστροφές στην Μποροντιάνκα είναι ακόμη χειρότερες από αυτές που διαπιστώθηκαν σε προάστια της πρωτεύουσας που ανακαταλήφθηκαν μετά την αποχώρηση ρωσικών στρατευμάτων.

H Ρωσία πολλαπλασιάζει τα πλήγματα στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ το Κίεβο στο οποίο κατέφθασαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ, διαπιστώνει την πραγματική έκταση των ζημιών στις περιοχές από όπου αποχώρησαν πρόσφατα οι δυνάμεις της Μόσχας.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ανοίξει σήμερα έως και 10 ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την απομάκρυνση αμάχων, αλλά οι κάτοικοι της Μαριούπολης που θέλουν να φύγουν από την πολιορκημένη πόλη-λιμάνι στο νότιο τμήμα της χώρας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικά οχήματα.

Οι 10 σχεδιαζόμενοι ασφαλείς διάδρομοι, που ανακοινώθηκαν από την αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ, βρίσκονται όλοι στη νότια και την ανατολική Ουκρανία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάσσονται για νέα επίθεση και ότι η Μόσχα σχεδιάζει να καταλάβει όσο περισσότερο έδαφος μπορεί στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας που είναι γνωστό ως Ντονμπάς και βρίσκεται στα σύνορα με τη Ρωσία.

Η Βερεστσούκ δήλωσε επίσης ότι 4.676 άμαχοι απομακρύνθηκαν χθες, Πέμπτη, από πόλεις της χώρας.

Παράλληλα ο περιφερειάρχης της Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε ότι η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά δεν έχει καταφέρει να σπάσει την ουκρανική άμυνα.

Λίγο νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι οι καταστροφές στην Μποροντιάνκα είναι χειρότερες από αυτές στην Μπούκα, όπου οι εικόνες των πτωμάτων αμάχων στους δρόμους προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή.

Είκοσι έξι πτώματα ανασύρθηκαν από ουκρανικά σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια δύο πολυκατοικιών στην Μποροντιάνκα, βορειοδυτικά του Κιέβου, ανέφερε χθες Πέμπτη μέσω Facebook η ουκρανή γενική εισαγγελέας Ιρίνα Βενεντικτόβα.

