Ουκρανία: Διαδήλωση κατοίκων της Χερσώνας διαλύθηκε από πυρά αυτόματων όπλων

Μια διαδήλωση κατοίκων στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, την οποία έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, διαλύθηκε σήμερα από πυρά αυτόματων όπλων και δακρυγόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος, σύμφωνα με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα δύο τοπικά ΜΜΕ.

Στα βίντεο διακρίνονται διαδηλωτές να προχωρούν προς το κέντρο της πλατείας της Ελευθερίας και την ίδια στιγμή στρατιωτικούς να τους πλησιάζουν προτού ανοίξουν πυρ.

Σε βίντεο που τραβήχτηκαν από τουλάχιστον δύο διαφορετικές γωνίες του δρόμου, φαίνονται στη συνέχεια δεκάδες διαδηλωτές να τρέχουν μακριά, εν μέσω πυρών.

‼️#Russian invaders opened fire on the residents of #Kherson, who went to the protest pic.twitter.com/HZsxUeW15W