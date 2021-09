Ουγγαρία: Αντιδράσεις της υπ. Δικαιοσύνης στις δηλώσεις Σχοινά για το μεταναστευτικό

Την άποψη πως το πολυαναμενόμενο ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης θα πρέπει να εγκριθεί μετά τις γαλλικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και υπεύθυνος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα Euractiv.

Επισήμανε χαρακτηριστικά πως «οι ξεκάθαροι πολέμιοι της πρότασης της Κομισιόν για τη μετανάστευση δεν είναι μόνο η ευρωφοβική δεξιά αλλά και η ευρωφοβική αριστερά», συμπληρώνοντας πως «θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη μετανάστευση για να πουν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων».

Σε αυτές τις δηλώσεις αντέδρασε έντονα η υπουργός Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας, Γιουντίτ Βάργκα η οποία ανέφερε πως «η αδιαφορία για την άποψη των πολιτών και η εκούσια παραπλάνηση των ψηφοφόρων έχει γίνει η νέα ευρωπαϊκή αξία για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ» . Ουσιαστικά η Βάργκα κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αναμένει σκόπιμα να ολοκληρωθούν οι εκλογές σε Γαλλία και Γερμανία για να «κρύψει» την νέα μεταναστευτική πολιτική από τους πολίτες.

