Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Ν. Δένδια με τον Μ. Τσαβούσογλου στην Άγκυρα

Μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η συνάντηση ξεκίνησε τις 16:30, όπως είχε προγραμματιστεί, και διήρκησε περίπου μία ώρα, ενώ πραγματοποιήθηκε στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα του Προεδρικού Μεγάρου της Τουρκίας. Την κατ' ιδία συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών διαδέχονται οι διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

I met with #Turkey’s FM @MevlutCavusoglu in #Ankara. Bilateral & #EU-Turkey relations, regional & international issues in focus. pic.twitter.com/eLYLWz5vbG