Οι ρωσικές δυνάμεις αποχωρούν από την βόρεια Ουκρανία για να αναδιπλωθούν στα ανατολικά και τα νότια, λένε οι Ουκρανοί

Οι ρωσικές δυνάμεις «αποχωρούν ταχέως» από τις περιοχές του Κιέβου και του Τσερνίγκιφ, στη βόρεια Ουκρανία, με στόχο να αναδιαταχθούν προς τα ανατολικά και τα νότια, εκτίμησε σήμερα ο Μιχαήλο Ποντόλιακ, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας, ένας άλλος σύμβουλος της προεδρίας, ο Ολέξι Αρέστοβιτς, διαβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «εκδίωξαν τον εχθρό προς τα σύνορα’ και ότι «περισσότερες από 30 κοινότητες απελευθερώθηκαν».

«Πήραμε μεγάλο αριθμό στρατιωτικών οχημάτων που είχαν εγκαταλειφθεί, χωρίς καύσιμα», πρόσθεσε στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία.

Οι Ρώσοι «αποχωρούν από την περιοχή του Τσερνίγκιφ», επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης αυτής της επαρχίας, Βιατσεσλάβ Τσαούς, σημειώνοντας ότι στην ομώνυμη πόλη δεν έγιναν νέοι βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Μετά την ταχεία αποχώρηση των Ρώσων από τις περιοχές του Κιέβου και του Τσερνίγκιγ και λαμβάνοντας υπόψη τις κινήσεις και τις συγκεντρώσεις των δυνάμεων του κατακτητή, είναι προφανές ότι η Ρωσία επέλεξε μια άλλη τακτική», έγραψε εξάλλου ο Ποντόλιακ στο Telegram. Η τακτική αυτή συνίσταται στην «αναδίπλωση προς τα ανατολικά και τα νότια» ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν να διατηρήσουν τον έλεγχο των μεγάλων εδαφών που κατέλαβαν, όχι μόνο στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, πρόσθεσε.

Ο στόχος της Ρωσίας είναι «να εγκατασταθεί» στα νότια και τα ανατολικά και «να υπαγορεύσει με σκληρότητα τους όρους της», συνέχισε.

Ο Αρέστοβιτς είπε επίσης ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να φέρουν στρατιώτες από την περιοχή του Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία. «Όμως δεν πρόκειται για ενισχύσεις, δεν είναι μια προσπάθεια συγκρότησης μια νέας ομάδας επίθεσης, είναι μια προσπάθεια προστασίας» των μονάδων που βρίσκονται ήδη στο ουκρανικό έδαφος, υποστήριξε, εκτιμώντας ότι «οι στρατιώτες αυτοί δεν απειλούν ούτε το Σούμι, ούτε το Τσερνίγκιφ, ούτε το Κίεβο». «Είναι προσπάθειες ενίσχυσης των στρατευμάτων ώστε να μην τα διαλύσουμε τελείως όσο υποχωρούν προς τα σύνορα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αρέστοβιτς, «μια από αυτές τις αυτοκινητοπομπές που μπήκε στην Ουκρανία την περασμένη νύχτα υπέστη ένα πολύ ισχυρό πλήγμα».

Νέες προσπάθειες για απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη

Επτά ανθρωπιστικοί διάδρομοι αναμένεται να δημιουργηθούν σήμερα Σάββατο για την απομάκρυνση των αμάχων από την πολύπαθη Μαριούπολη και την μεταφορά τους στην Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές.

Σύμφωνα με ανάρτηση της αναπληρώτριας πρωθυπουργού Ιρίνα Βέρετσουκ, τα ιδιωτικά λεωφορεία που θα αναχωρήσουν από την Μαριούπολη μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων, θα περάσουν από το Μανγκούς, το Μπερντιάνσκ, το Τοκμάκ, τη Βασιλίβκα και το Καμιάνσκε, πριν τον τελικό προορισμό της Ζαπορίζια.

Την Παρασκευή 3.071 άμαχοι διασώθηκαν από τη Μαριούπολη. «Την Παρασκευή, ανθρωπιστικοί διάδρομοι μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν σε τρεις περιοχές: Ντονέσκτ, Λουχάνσκ και Ζαπορόζια. Καταφέραμε να διασώσουμε 6.266 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 3.071 από τη Μαριούπολη», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Residents of #Melitopol who are trying to evacuate were blocked by the #Russian military in the area of ​​the city of #Vasilyevka, #Zaporozhye region. pic.twitter.com/cqqLB77F8w — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2022

17:55 «Αποσύρονται από το Μπρόβαρι οι Ρώσοι αλλά τοποθετούν νάρκες», λένε οι Ουκρανοί

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν την πόλη Μπρόβαρι ανατολικά του Κιέβου, που βρισκόταν υπό ρωσική κατοχή, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις που αποσύρονται από την περιοχή έχουν τοποθετήσει μεγάλο αριθμό από νάρκες.

Ο δήμαρχος του Μπρόβαρι είπε ότι η πόλη απελευθερώθηκε, με τις ουκρανικές δυνάμεις να προσπαθούν να οδηγήσουν εκτός της τα τελευταία ρωσικά στρατεύματα και να καθαρίσουν την περιοχή από «στρατιωτικό εξοπλισμό».

16:01 Ουκρανός αξιωματούχος: Σκληρές μάχες μαίνονται στην ανατολική και νότια Ουκρανία

Σκληρές μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Ουκρανίας και ειδικότερα, για την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης, όπως δήλωσε το Σάββατο ο προεδρικός σύμβουλος Ολέξι Αρέστοβιτς.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Αρέστοβιτς δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις γύρω από το Κίεβο έχουν ανακαταλάβει περισσότερες από 30 πόλεις και χωριά στην ίδια περιοχή, ενώ διατηρούν μία γραμμή του μετώπου κατά των ρωσικών δυνάμεων στα ανατολικά.

«Επιτρέψτε μας να μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Υπάρχουν ακόμη σκληρές μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νότο, αλλά και στη Μαριούπολη, στα ανατολικά της Ουκρανίας», όπως δήλωσε.

15:30 Ουκρανία: Ρώσοι στρατιώτες διέλυσαν διαδήλωση στην πόλη Ενερχοντάρ

Οι τοπικές αρχές στην ουκρανική πόλη Ενερχοντάρ που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, ανέφεραν ότι Ρώσοι στρατιώτες προχώρησαν σήμερα στη χρήση βίας για να διαλύσουν μία διαδήλωση υπέρ της Ουκρανίας, ενώ συνέλαβαν μερικούς από τους διαδηλωτές.

Κάτοικοι της πόλης συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Ενερχοντάρ που βρίσκεται στα νότια της Ουκρανίας μιλώντας και τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο της χώρας, όταν έφτασαν Ρώσοι στρατιώτες που οδήγησαν μερικούς από τους διαδηλωτές σε στρατιωτικά οχήματα, όπως ανέφερε η τοπική διοίκηση σε μία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι κατακτητές διαλύουν τη διαδήλωση με εκρήξεις», ανέφερε μία σχετική ανάρτηση (Telegram) μαζί με ένα βίντεο που έδειχνε τη χρήση καπνογόνων, αλλά και τη συγκέντρωση χαρακτηριστικού λευκού καπνού, δίπλα στο πολιτιστικό κέντρο της πόλης.

15:03 Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός φωτορεπόρτερ στο Κίεβο

Ένας ακόμα εργαζόμενος στα ΜΜΕ έχασε τη ζωή του ενώ κάλυπτε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρόκειται για τον φωτορεπόρτερ Μακς Λέβιν, ο οποίος έπεσε νεκρός από ρωσικά πυρά στο Κίεβο, σύμφωνα με την ουκρανική εισαγγελία. Τα ίχνη του Λέβιν είχαν χαθεί από τις 13 Μαρτίου. Η σορός του εντοπίστηκε την Παρασκευή στο χωριό Χούτα-Μεζιρίσκα.

«Ο καλός μας φίλος, ο διάσημος πολεμικός φωτορεπόρτερ Μακς Λέβιν είναι νεκρός. Ήταν αγνοούμενος από τις 13 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της μάχης του Κιέβου. Πολλοί στην δημοσιογραφική κοινότητα ήλπιζαν ότι είχε πιαστεί αιχμάλωτος από τους Ρώσους. Δυστυχώς, το πτώμα του βρέθηκε την 1η Απριλίου. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ουκρανός δημοσιογράφος Ίλια Πονομαρένκο.

Our good friend, famous war photographer Maks Levin, is dead.

He went missing during the Battle of Kyiv on March 13.

Many in the community still had a hope of him being taken prisoner by the Russians.

Unfortunately, his body was recovered on April 1.

Rest in peace, friend. pic.twitter.com/oQOL7sZ5Ge — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 2, 2022

14:13 Πάπας Φραγκίσκος: Ο Πούτιν είναι «ηγεμόνας» - Υποκινεί πολεμικές συγκρούσεις

Έμμεση κριτική άσκησε ο Πάπας Φραγκίσκος στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς τον «ηγεμόνα» παγιδευμένο σε αναχρονιστικές διεκδικήσεις εθνικιστικών συμφερόντων που προκαλεί και υποδαυλίζει συγκρούσεις. Παράλληλα, αυτό που οι Ρώσοι περιγράφουν ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», το αποκάλεσε «αδικαιολόγητη επίθεση» ενώ κατήγγειλε «ωμότητες» στον πόλεμο.

13:14 Βρετανικό ΥΠΑΜ: Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται έναντι των ρωσικών κοντά στο Κίεβο

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται έναντι των ρωσικών που υποχωρούν γύρω από το Κίεβο, σύμφωνα με ανάρτηση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας στο Twitter.

Όπως επισημαίνεται, στον βορειοδυτικό τομέα, συνεχίζονται οι προσπάθειες των ουκρανικών δυνάμεων να προχωρήσουν από το Ιρπίν προς τη Μπούχα και το Χοστομέλ. Οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να έχουν αποσυρθεί από το αεροδρόμιο Χοστομέλ, στο οποίο διεξάγονταν μάχες από την πρώτη ημέρα του πολέμου. Στον ανατολικό τομέα, οι Ουκρανοί έχουν ανακαταλάβει αρκετά χωριά.

Επίσης στην ανατολική Ουκρανία, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εξασφαλίσει μια σημαντική οδική αρτηρία στο ανατολικό Χάρκοβο μετά από σφοδρές μάχες. Εξέλιξη που έρχεται μετά την ανακατάληψη του Τροστιανέτς στην επαρχία του Σούμι, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/RkaaqnwGCV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/P4osar6aMm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2022

12:59 Δορυφορικές εικόνες: Οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν από το αεροδρόμιο Αντόνοφ έξω από το Κίεβο

Δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Αντόνοφ στο Χοστομέλ, που βρίσκεται 29 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου και το οποίο είχε καταληφθεί κατά την πρώτη ημέρα της εισβολής.

Με τις φωτογραφίες της εταιρείας Maxar Technologies επιβεβαιώνονται τα όσα δήλωσε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας στο CNN ότι οι Ρώσοι έχουν εγκαταλείψει το αεροδρόμιο Αντόνοφ.

Προηγούμενες δορυφορικές φωτογραφίες έδειχναν ότι οι Ρώσοι είχαν δημιουργήσει οχυρωματικές θέσεις στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου.

12:31 Ανοιχτό ενδεχόμενο επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στο Κίεβο

Το ενδεχόμενο να επισκεφθεί το Κίεβο εξετάζει ο Πάπας Φραγκίσκος, όπως γνωστοποίησε από το προσωπικό του αεροσκάφος, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Ρώμη προς τη Μάλτα, αν ο ίδιος σκέφτεται την πρόσκληση που του έγινε από τις πολιτικές και θρησκευτικές αρχές της Ουκρανίας, ο Πάπας Φράνσις απάντησε: «Ναι είναι στο τραπέζι».

Ο ίδιος, δεν δημοσιοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες.

11:43 Τζεντιλόνι: Οι Βρυξέλλες εξετάζουν περαιτέρω κυρώσεις κατά της Μόσχας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, όμως οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα δεν θα επηρεάσουν τον ενεργειακό τομέα, δήλωσε σήμερα στο Τσερνόμπιο ο επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ Πάολο Τζεντιλόνι.

Οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ θα αντιμετωπίσουν μια επιβράδυνση της ανάπτυξης εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά όχι ύφεση, πρόσθεσε, λέγοντας ότι η πρόβλεψη για ανάπτυξη 4% είναι υπερβολικά αισιόδοξη και η ΕΕ δεν θα την επιτύχει.

11:33 Ζελένσκι: Αναμένονται καλές ειδήσεις για την απομάκρυνση αμάχων από Μαριούπολη

Επτά ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση ανθρώπων από τις πολιορκημένες περιοχές της Ουκρανίας σχεδιάζονται για σήμερα, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ, ενώ σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ουκρανία περιμένει καλές ειδήσεις στη διάρκεια του σαββατοκύριακου όσον αφορά την απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη.

Στους σχεδιαζόμενους διαδρόμους περιλαμβάνονται ένας για ανθρώπους που απομακρύνονται με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς από τη Μαριούπολη και με λεωφορεία για τους κατοίκους της Μαριούπολης που φεύγουν από το Μπερντιάνσκ, δήλωσε η Βερεστσούκ.

Ο σύμβουλος του Ζελένσκι Ολέξι Αρέστοβιτς δήλωσε από την πλευρά του πως «η αντιπροσωπεία μας πέτυχε μια συμφωνία στην Κωνσταντινπούπολη (στη διάρκεια των ουκρανορωσικών ειρηνευτικών συνομιλιών) για απομακρύνσεις αμάχων».

«Πιστεύω πως σήμερα ή ίσως αύριο θα ακούσουμε καλές ειδήσεις για την απομάκρυνση των κατοίκων της Μαριούπολης», πρόσθεσε.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) έστειλε χθες, Παρασκευή, μια ομάδα για να ηγηθεί οχηματοπομπής 54 ουκρανικών λεωφορείων και άλλων ιδιωτικών οχημάτων που θα αναχωρούσε από την πόλη, όμως υποχρεώθηκε να ανακρούσει πρύμναν, λέγοντας πως οι συνθήκες καθιστούσαν αδύνατο το εγχείρημα. Η ομάδα της ΔΕΕΣ πρόκειται να προσπαθήσει και πάλι σήμερα.