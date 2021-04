Οι χορηγοί εγκαταλείπουν τον κατηγορούμενο για σεξουαλική κακοποίηση, Ντεσόν Ουότσον...

Η αρχική «πτώση» του Ντεσόν Ουότσον, με την «εξαφάνιση» της έξωθεν καλής μαρτυρίας του, ενδεχομένως να είναι απλώς η αρχή. Ο 26χρονος σταρ του αμερικανικού φούτμπολ κατηγορήθηκε αρχικά στα μέσα Μαρτίου από εννέα μασέρ για σεξουαλική κακοποίηση, όμως τα μπλεξίματα του συνεχίζονται και γίνονται και περισσότερα. Προ ημερών 22 γυναίκες που θέλησαν να διατηρήσουν δημοσίως την ανωνυμία τους, κατέθεσαν αγωγή εναντίον του, με πρόσθετες καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος τους...

Ο quarterback των Χιούστον Τέξανς φέρεται να οδήγησε τις κοπέλες σε υποχρεωτικές ερωτικές πράξεις δίχως τη συναίνεσή τους και τη στιγμή που η υπόθεση παίρνει τον δρόμο του δικαστηρίου, οι χορηγοί του Αμερικανού αθλητή ακολουθούν διαφορετική πορεία. Πρώτη που διέκοψε τη συνεργασία μαζί του ήταν η αθλητική εταιρία Nike, η οποία ξεκαθάρισε με ανακοίνωσή της πως «είμαστε ιδιαιτέρως ανήσυχοι για τους ισχυρισμούς κατά του Ντεσόν Ουότσον και έχουμε αναστείλει κάθε χορηγία του, αναμένοντας τις εξελίξεις στην κατάσταση».

@CNBC reports earliest allegations against #DeshaunWatson were when he was 5 years old... I noticed this in passing and I ain't no editor #CNBC pic.twitter.com/0ikGBVwjNl