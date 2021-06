Ο Τσιτσιπάς στο... ύψος του και συνεπής στο «ραντεβού» με τον πανύψηλο Ισνερ

Οπως ακριβώς και στην πρεμιέρα του στο φετινό Ρολάν Γκαρός, κόντρα στον Ζερεμί Σαρντί, όλα για τον Στέφανο Τσιτσιπά ήταν θέμα ρυθμού και στον δεύτερο αγώνα του στο Παρίσι. Ο Ελληνας πρωταθλητής επιβλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (2/6) με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 6-3) του Πέδρο Μαρτίνεθ, βρίσκοντας τον καλό εαυτό του και περιορίζοντας τα λάθη του όσο περνούσε ο χρόνος του αγώνα. Ο «Τσίτσι» προκρίθηκε σχετικά εύκολα στον 3ο γύρο, όπου τον περιμένει ο 36χρονος Αμερικανός Τζον Ισνερ, ο οποίος νίκησε νωρίτερα τον 29χρονο Σέρβο (Νο41 στον κόσμο) Φίλιπ Κραϊνοβιτς με 3-0 σετ (7-6, 6-1, 7-6).

Sensational tennis from Stefanos Tsitsipas 😍



He battles into the third round by defeating Martinez 6-3, 6-4, 6-3.



🎥: @rolandgarros | @steftsitsipas pic.twitter.com/CoV8ERw3VG