Ο Ράσελ Οκούνγκ έγινε πλουσιότερος χάρη στα Bitcoin!

Η πορεία των 11 ετών στο NFL προφανώς επιβεβαιώνει ότι ο Ράσελ Οκούνγκ κάνει κάτι καλά στη δουλειά του. Ο επιθετικός lineman των Καρολάινα Πάνθερς, όμως, απέδειξε ότι είναι το ίδιο αποδοτικός και στις διαπραγματεύσεις, έχοντας μετατρέψει το «μεσαίο» συμβόλαιο που υπέγραψε τον Δεκέμβριο του 2020 σε ένα από τα 30 πιο ακριβά στο πρωτάθλημα...

Για άλλους σταρ του αμερικανικού φούτμπολ, η αξία των συμφωνιών τους ανεβαίνει από τα μπόνους συμμετοχών, απόδοσης και στόχων που ορίζονται με τις ομάδες τους. Για τον 32χρονο Οκούνγκ, όμως, το πιο καλό «τάκλιν» στην καριέρα του ήταν η σφοδρή επιθυμία του να πληρωθεί μέρος της αμοιβής του σε Bitcoin.

Ο Αμερικανός αθλητής έγινε ο πρώτος στο NFL που αμείβεται και με κρυπτονομίσματα, καθώς το μισό συμβόλαιο των 13 εκατομμυρίων δολαρίων του ετήσιου μισθού του καταβάλλεται με τη μορφή Bitcoin και έχει «εκτοξεύσει» την αρχική αξία του. Η ιδέα της επένδυσής του έχει ήδη αποδώσει. Τα «αληθινά» 6.500.000 εκατ. καταβλήθηκαν στην τράπεζα, όμως τα υπόλοιπα μετατράπηκαν σε κρυπτονομίσματα και κατατέθηκαν σε εφαρμογή ψηφιακού νομίσματος που έχει ιδρύσει ο Τζακ Μάλερς, φίλος του Οκούνγκ.

Η ίδια εφαρμογή «στέλνει» στο «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» του χρήστη τα Bitcoin και το συγκεκριμένο μερίδιο του Οκούνγκ έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Η διαρκής άνοδος των κρυπτονομισμάτων επιβεβαιώνει πως ο επιθετικός των Πάνθερς έκανε μία έξυπνη κίνηση. Οταν υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του, η αξία των Bitcoin ανερχόταν στις 27.000 δολάρια, ενώ την περασμένη εβδομάδα έφτασε στις 61.000. Κάτι που σημαίνει πως, σε συνολικά δολάρια, το συμβόλαιο των 13 εκατ. του Οκούνγκ αξίζει πλέον 21 εκατ.!

