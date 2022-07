Ο Μπάνον στο εδώλιο και η δίκη του Τραμπισμού

Το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου του 2021, μιας ημέρας πριν τη σοκαριστική εισβολή στο ναό της Αμερικανικής δημοκρατίας τυφλωμένων από τον φανατισμό και την πλύση εγκεφάλου οπαδών του Τραμπ, ο πρώην κορυφαίος σύμβουλος του, Στιβ Μπάνον, εμφανίζεται σε βίντεο να λέει «Όλη η κόλαση θα ξαμοληθεί αύριο» ενώ αναφερόταν σε ένα «σημείο επίθεσης» που θα ήταν «μοναδικά διαφορετικό».

Αυτή η καταγραφή, που παρουσιάστηκε αυτές τις μέρες στην επιτροπή του Κογκρέσου, η οποία ερευνά τις πολιτικές ευθύνες για την εισβολή που σόκαρε όλο τον πλανήτη, δείχνει αν μη τι άλλο ότι υπήρχε σχέδιο όπου συμμετείχαν άνθρωποι του στενού κύκλου του πρώην Αμερικανού προέδρου, αλλά κυρίως, τον ρόλο του Μπάνον στον πλανήτη του Τραμπισμού.

Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που καθιστά το επώνυμό του συνεκδοχή του φαινομένου.

Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν φαντάζει υπερβολή ότι αμερικανικά μέσα, στους τίτλους τους για την έναρξη της δίκης χθες σε βάρος του Μπάνον για «παρακώλυση έρευνας του Κογκρέσου», αναφέρονται σε «δίκη κατά του Τραμπισμού».

Το πολιτικό timing

Ο 68χρονος, που είχε κληθεί να καταθέσει ενώπιον της ειδικής εξεταστικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων αρνιόταν πεισματικά επί μήνες να συνεργαστεί. Έτσι, τού ασκήθηκε δίωξη το Νοέμβριο του 2021 με τη δίκη του να ορίζεται στις 18 Ιουλίου.

Συνήγοροί του ζητούσαν να καθυστερήσει η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ως τον Οκτώβριο, ώστε να μην συμπέσει με τις δημόσιες ακροάσεις της ειδικής εξεταστικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, αίτημα όμως το οποίο απέρριψε ο δικαστής.

Την 11η ώρα, πριν μία εβδομάδα, δήλωσε ότι αποφάσισε τελικά να συνεργαστεί στην έρευνα, ωστόσο ο εισαγγελέας χαρακτήρισε αυτή την κίνηση «ελιγμό της ύστατης στιγμής για να αποφύγει» τη δίκη του και το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Αυτή η δίκη, όπως και η εξεταστική επιτροπή έρχονται σε μία πολύ κρίσιμη καμπή για την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, καθώς είναι η περίοδος που οι τραμπικές δυνάμεις ανασυντάσσονται για νέα επίθεση στην αλήθεια και τη λογική, καθώς προετοιμάζονται να ξαναλανσάρουν τον πρώην πρόεδρο ως τον «σωτήρα» εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Οι Ρεπουμπλικάνοι που εποφθαλμιούν την πλειοψηφία στις ενδιάμεσες (midterms) του ερχόμενου Νοεμβρίου, μια εκλογική αναμέτρηση από το αποτέλεσμα της οποίας πρόκειται να κριθούν και οι νέες πλειοψηφίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, σύμφωνα με το CNN καταρτίζουν ήδη σχέδια για να εκφοβίζουν βασικά μέλη της επιτροπής για την 6η Ιανουαρίου και πραγματοποιούν ακροάσεις για να διασπείρουν διαστρεβλώσεις για τον ρόλο του Τραμπ εκείνη τη μέρα, δίνοντας μια πρόγευση για το πώς θα λειτουργούσε πιθανή πλειοψηφία τους στη Βουλή και τη Γερουσία.

Το τοξικό βέλος στη φαρέτρα του Τραμπ

Αν υπάρχει δε ένας γκουρού της διαστρέβλωσης αυτός είναι ο Μπάνον. Από το podcast του με τίτλο War Room το οποίο μεταδίδεται έξι μέρες την εβδομάδα έχει ταχθεί υπέρ θεωριών ιδιαίτερα εμπρηστικών και αβάσιμων τις οποίες βασίζει σε μια επιχειρηματολογία που αποτελεί ακροδεξιό αχταρμά. Ενδεικτικό της απλοϊκότητας δε των ψεμάτων που επιστρατεύει είναι ότι τον περασμένο Αύγουστο είπε ότι «έχει μιλήσει με hedge fund managers από όλον τον κόσμου που τον διαβεβαίωναν ότι είναι αδύνατον μαθηματικά ο Μπάιντεν να κέρδισε στις προηγούμενες εκλογές».

