Ο Μέρτο θέλει να οδηγήσει τη Γιουνάιτεντ στη νέα εποχή

Σε κάθε κρίση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το 2013 που έφυγε ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον, η... λίστα των παραπόνων των οπαδών της ήταν ίδια: να φύγει η οικογένεια Γκλέιζερ στην οποία ανήκει η ομάδα, να φύγει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Εντ Γούντγουορντ, να φύγει ο εκάστοτε προπονητής, να γίνουν μεταγραφές κι ένα τελευταίο... «φέρτε επιτέλους έναν διευθυντή ποδοσφαίρου, δεν βλέπετε τί κάνουν στις άλλες ομάδες;».

Πλέον, η Γιουνάιτεντ έχει διευθυντή ποδοσφαίρου τον Τζον Μέρτο. Αγνωστος στο ευρύ κοινό, αλλά πολύ σημαντικός. Δουλεύει στον σύλλογο από τον Ιανουάριο του 2014, τον είχε πάει εκεί ο Ντέιβιντ Μόις. Δυόμιση χρόνια κράτησε η αναζήτηση που είχε παρέλαση ονομάτων. Είδαν το φως της δημοσιότητας τόσοι «στόχοι» για το γραφείο όσοι και παίκτες! Από τον Εντβιν φαν ντερ Σαρ που είναι CEO στον Αγιαξ, τον πρώην παίκτη της ομάδας, Ρίο Φέρντιναντ, τον Μαρσέλ Μπραντς που έχει τον ίδιο ρόλο στην Εβερτον, τον Αντρέα Μπέρτα της Ατλέτικο Μαδρίτης, τον Μόντσι της Σεβίλλης, τον Φάμπιο Παράτιτσι της Γιουβέντους και πολλούς πολλούς άλλους.

We are pleased to announce the appointment of John Murtough as the club's new Football Director, and Darren Fletcher as Technical Director.#MUFC