Κομισιόν: Νέο σύστημα προστασίας δικαιωμάτων των μεταναστών από Σεπτέμβρη στην Ελλάδα

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ίλβα Γιόχανσον, δήλωσε σήμερα ότι η Ελλάδα θα εφαρμόσει από τον Σεπτέμβρη ένα νέο σύστημα για τη διαφύλαξη των βασικών δικαιωμάτων των μεταναστών, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Νωρίτερα, είχε συναντηθεί με τους υπουργούς Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, Προστασίας, Τάκη Θεοδωρικάκο και Ναυτιλίας, Ιωάννη Πλακιωτάκη με τους οποίους συζήτησε, όπως ανέφερε σε tweet της, «την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, τη μετανάστευση και τα θεμελιώδη δικαιώματα».

3/3

…Pleased with their info that this will be in place by 1 September. @EUHomeAffairs funding is linked to EU fundamental rights being correctly applied.