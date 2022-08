Αλεξάντερ Ντούγκιν: Νεκρή σε βομβιστική επίθεση η κόρη του στενού συνεργάτη του Πούτιν

Η κόρη του Αλεξάντερ Ντούγκιν, ενός εκ των στενότερων συνεργατών του Βλαντιμίρ Πούτιν σκοτώθηκε σε παγιδευμένο αυτοκίνητο στα περίχωρα της Μόσχας, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Η Ντάρια Ντούγκιν πέθανε όταν το Toyota Land Cruiser που οδηγούσε διαλύθηκε έπειτα από μια ισχυρή έκρηξη περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της Μόσχας το βράδυ του Σαββάτου. Πληροφορίες αναφέρουν πως ίσως η βόμβα να προοριζόταν για τον πατέρα της.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο χωριό Μπόλσιγιε Βιαζέμι, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης Baza και 112, και την κρατική Novaya Gazeta.



Μάρτυρες είπαν ότι συντρίμμια πετάχτηκαν σε όλο το δρόμο καθώς το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες πριν προσκρούσει σε φράχτη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.



Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι επέβαινε ένα άτομο στο αυτοκίνητο και ότι έχασε τη ζωή του στο σημείο.



Ο Aντρέι Κράσνοφ, φίλος της Ντούγκινα και επικεφαλής του ρωσικού κοινωνικού κινήματος Horizon, επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tass και είπε ότι η βόμβα θα μπορούσε να ήταν για τον πατέρα της.

The target of the killers of Daria Dugina was her father, - writes the head of the DPR Denis Pushilin. pic.twitter.com/Sk0k6G6r6c