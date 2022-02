Νέα Ζηλανδία: Αντιεμβολιαστές απέκλεισαν τους δρόμους έξω από το κοινοβούλιο

Εκατοντάδες άνθρωποι που διαδήλωναν κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και των περιορισμών της πανδημίας απέκλεισαν δρόμους έξω από το Κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας σήμερα με φορτηγά και τροχόσπιτα, εμπνεόμενοι από αντίστοιχες διαδηλώσεις στον Καναδά.

Οι διαδηλωτές από το «κομβόι για την ελευθερία» έφθασαν από όλες τις γωνιές της Νέας Ζηλανδίας και συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον εν αναμονή της πρώτης για φέτος ομιλίας της πρωθυπουργού Τζασίντα Άρντερν.

Οι διαδηλωτές, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν φορούσαν μάσκα, κρατούσαν πλακάτ ζητώντας «ελευθερία» και δεσμεύθηκαν να κατασκηνώσουν έξω από το Κοινοβούλιο έως ότου αρθούν οι περιορισμοί της COVID-19. Οι διαδηλώσεις, που μπορεί να κρατήσουν ημέρες, έχουν ως έμπνευσή τους τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό από οδηγούς φορτηγών στην πρωτεύουσα του Καναδά, την Οτάβα, ενάντια στα αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

"I’m here today to protest against the mandates."



A convoy of cars, campervans and 2,000 protesters blocked streets around New Zealand’s parliament in Wellington to protest #Covid19 restrictions, mimicking Ottawa, Canada's blockade https://t.co/uIqkM5yFAY #Convoy2022NZ pic.twitter.com/bzXM3rvD3u