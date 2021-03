Νέα λίγκα μπάσκετ στις Η.Π.Α. πληρώνει μαθητές γυμνασίου!

Οι ταλαντούχοι έφηβοι σε όλη τη μπασκετική Αμερική αναμένουν το 2024, όταν ο ηλικιακός περιορισμός για συμμετοχή στο ντραφτ του ΝΒΑ θα μειωθεί εκ νέου στα 18 χρόνια. Ως τότε, οι κορυφαίοι παίκτες των high-schools υποχρεώνονται είτε να παίζουν για μία σεζόν στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα του NCAA είτε (όπως στην περίπτωση του περσινού Νο 2 στο ντραφτ, ΛαΜέλο Μπολ, της Σάρλοτ) να μεταναστεύουν προσωρινά στην Αυστραλία ή σε λίγκες της Κίνας.

Ο περίφημος όρος «one-and-done» (σε ελεύθερη μετάφραση «μία κι έξω») στα κολέγια στερεί από το NCAA τους καλούς παίκτες, οι οποίοι έπειτα από μία σεζόν ψάχνουν ένα συμβόλαιο στο ΝΒΑ αντί για την 4ετή φοίτηση. Στο πανεπιστήμιο, οι αθλητές θεωρούνται ερασιτέχνες και μάλιστα κινδυνεύουν με τιμωρίες αν δεχθούν δώρα ή χρήματα από τρίτους. Κυρίως, δεν έχουν το δικαίωμα να εκμεταλλευτούν την εικόνα τους, καθώς δεν επιτρέπονται οι εμπορικές συμφωνίες όσο σπουδάζουν. Κάποιες πολιτείες, πάντως, με αρχή από την Καλιφόρνια, ψηφίζουν νόμους που θα δίνουν σχετική άδεια για χορηγίες, αφού το NCAA είναι αποδεδειγμένα μία επιχείρηση δισεκατομμυρίων.

Με στόχο το άμεσο κέρδος, πάντως, παιδιά τα οποία από τα μέσα της εφηβείας τους αφοσιώνονται στα σπορ (με έξοδα για προσωπικούς γυμναστές ή διατροφολόγους), αρχίζουν και αποκτούν ολοένα και περισσότερες επαγγελματικές διεξόδους πριν καν ενηλικιωθούν. Η εταιρία OverTime Takeover, η οποία ήταν ουσιαστικά μία ακόμη πλατφόρμα για έφηβους να αναδείξουν το ταλέντο τους, αποφάσισε να δώσει ένα νέο «χτύπημα» στον σχολικό αθλητισμό των ΗΠΑ, ιδρύοντας τη λίγκα OverTime Elite (ΟΤΕ), η οποία δελεάζει τους παίκτες με εξαψήφια συμβόλαια.

