Μπορέλ: Η ΕΕ καταδικάζει σθεναρά την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού του Ιράκ

Mετά τις ΗΠΑ, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν και τη Βρετανία «καταδικάζει σθεναρά» και η ΕΕ την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού του Ιράκ Μουσταφά αλ-Καντίμι, αναφέρει ανακοίνωση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Όπως επισημαίνεται «οι δράστες αυτής της απόπειρας πρέπει να λογοδοτήσουν. Οποιαδήποτε βία είναι απαράδεκτη και δεν πρέπει να επιτρέπεται να υπονομεύει τη δημοκρατική διαδικασία» και τονίζεται ότι «η ηρεμία, η εγκράτεια και ο διάλογος είναι απαραίτητα στη μετεκλογική περίοδο. Όλα τα μέρη πρέπει να συμμετάσχουν σε πολιτικό διάλογο και συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Ιράκ, προς το συμφέρον της χώρας και του ιρακινού λαού».

«Η ΕΕ συνεχίζει να υποστηρίζει τον ιρακινό λαό στην πορεία του προς την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία», καταλήγει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

#Iraq: I strongly condemn the attack on Prime Minister @MAKadhimi.



Any violence is unacceptable and must not be allowed to undermine the democratic process. Calm, restraint and dialogue are essential in the post-election period.



Statement: https://t.co/rSV5wVlJAq